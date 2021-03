/INTERAKTIVNÍ MAPA OČKUJÍCÍCH PRAKTIKŮ/ Nemocnice v Jihomoravském kraji od pondělí navýší počet lůžek pro pacienty s covidem. A to aby bylo minimálně jedenáct set standardních lůžek a co nejvíce přes dvě stě na jednotce intenzivní péče.

Lůžko následné intenzivní péče v hodonínské nemocnici. | Foto: Nemocnice TGM

„Musíme se připravit na to, že do pěti dnů budeme mít obsazeno dvanáct set lůžek, z toho dvě stě jich bude na jednotkách intenzivní péče. To je strop, který jsme tu měli na podzim. Hrozí, že čísla budou ještě vyšší,“ řekl ve čtvrtek hejtman Jan Grolich.