Úpravu laboratoře zahájili pracovníci už minulý rok. „Cílem je, abychom vyhověli současnému trendu, kdy odborníci používají výkonné automatické analyzátory. Vytvořili jsme kvůli tomu speciální sál, jehož účelem je seskupení přibývajících přístrojů do jednoho místa, čímž se navíc zjednodušuje práce jejich obsluhy,“ vysvětloval ředitel.

V souvislosti s tím připomněl také význam nového vybavení. „Zároveň jsme totiž zahájili obměnu přístrojové techniky. Od prosince pracujeme na nejmodernějších analyzátorech pro klinické laboratoře, a to Cobas pro a Cobas pure, se kterými zdravotníci provádí biochemické analýzy,“ doplnil Horák.

Primářkou oddělení klinické biochemie je Soňa Macháčová. Zastupuje ji tu Lucie Slezáčková, která přínos novinek chválí. „Nelze to jednoduše vyčíslit, ale efektivita práce na oddělení se skutečně zvýšila,“ zmínila Slezáčková.

Zdroj: Deník/Jakub Dostál

Působí v něm celkem sedmnáct pracovníků. Laboratoř se nachází v suterénu nemocniční polikliniky a poskytuje základní i specializovaná biochemická vyšetření včetně konzultací. Nabízí vyšetření mimo jiné i pro samoplátce včetně anonymních testů na drogy.

Laboratorní vyšetření jsou k dispozici čtyřiadvacet hodin denně. „Kapacita dostačuje ke zpracování vzorků v požadované kvalitě z nemocnice, přilehlé polikliniky i svážených vzorků z naší laboratoře v nedalekém Slavkově u Brna a ostatních ordinací na Vyškovsku. Laboratoř je držitelem osvědčení o akreditaci,“ zdůraznil ředitel vyškovské nemocnice.

Změny tady do budoucna mají pokračovat. „S obměnou ostatní laboratorní techniky a rekonstrukcí dalších prostor oddělení počítáme i v následujících letech. Investice zde tedy plánujeme, ale ne v nejbližší době. Bavíme se minimálně o horizontu dalšího roku,“ doplnil Horák.

V případě modernizované laboratoře klinické biochemie stálo nejdříve milion korun její architektonické řešení, hodnota přístrojů pak dosáhla na přibližně dvacet a půl milionu korun.

Vedení nemocnice pracuje na četných novinkách. Ještě letos to je především budování magnetické rezonance, kterou stavaři v areálu dokončí v červenci. „Počítáme také s pavilonem pro matku a dítě, ale to bude akce až na druhé pololetí příštího roku. Připravený máme dále projekt změny urgentního příjmu, máme to projektově zpracované a čekáme na dotační výzvu,“ dodal ředitel Horák.