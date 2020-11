„Osmdesát lůžek standardní akutní péče a patnáct lůžek intenzivní a resuscitační péče jsme proto reprofilizovali na infekční lůžka pro covidové pacienty. Aktuálně je nemocnice schopna poskytovat zdravotní péči necovidovým pacientům pouze na jedné stanici neurologie, TRN, dětského oddělení, chirurgie, gynekologie, CNP,“ informoval v pátek ředitel nemocnice Zdeněk Horák.

Ostatní stanice byly podle vedení nemocnice transformovány na covidové jednotky nebo zůstaly uzavřeny z důvodu nedostatku zdravotnického personálu.

„Všechna tato opatření významně ovlivňují kapacitní možnosti nemocnice při poskytování lůžkové zdravotní péče. K hospitalizaci jsou přijímáni pacienti v akutním ohrožení zdraví a života. Aby nemocnice byla schopna poskytovat potřebnou péči co největšímu počtu pacientů, musí co nejdříve, po stanovení diagnózy a zaléčení, propustit pacienta do domácího ošetření a předat do ambulantní péče,“ dodal Horák.

Toto se podle něj týká jak péče na akutním lůžku, tak péče na lůžku centra následné rehabilitace. Zástupci nemocnice proto požádali o pochopení v souvislosti s náročnou situací.