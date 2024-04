Dostal se i k moderním metodám operací břišní kýly, nejobtížnějším a nejčetnějším zákrokům nebo k čekání na chirurgické ambulanci. „Přichází k nám lidé i s kdejakou naraženinou, která by se za jiných okolností jen namazala a zaledovala, to nám bere čas na péči o závažnější stavy,“ říká Polednik.

Vyškovská nemocnice aktuálně zavádí jednodenní chirurgii. Mohl byste popsat, v čem spočívá a jaké přináší výhody?

Hlavní výhodou pro pacienty je zkrácení jejich hospitalizace. V nemocnici zůstanou v ideálním případě pouze čtyřiadvacet hodin. Vše pochopitelně závisí na naší správné volbě každého pacienta a typu výkonu. Novinka však přinese benefit i těm, kterým není určená. Tím, že někomu zkrátíme hospitalizaci, ji můžeme zase prodloužit tomu, kdo to opravdu potřebuje.

Pro které pacienty je tedy určená?

Nedá se to definovat jednoduše. Dalo by se říct, že je vhodná u části výkonů pro jinak zdravé pacienty. Dotyčný člověk zkrátka nesmí mít nějaké další zásadnější nemoci, které by vyžadovaly předoperační přípravu.

Primář vyškovské Chirurgie Jiří Polednik.Zdroj: Nemocnice Vyškov

Jak významným faktorem je třeba věk?

Věk jako takový není definovaný faktor. Určitě k tomu nebudeme přistupovat třeba tak, že bychom v režimu jednodenní chirurgie neoperovali pacienty nad šedesát let a podobně. Je to dané především fyzickou nebo zdravotní kondicí a absencí potřeby přípravy před operací.

Na které zákroky se zatím bude jednodenní chirurgie ve Vyškově vztahovat?

V ideálních případech to budou operace žlučníku, tříselné kýly i pupeční kýly. Patří sem také operace křečových žil a různé karpální kanály, které nelze z nějakého důvodu udělat v lokální anestezii, a to z důvodu, kdy má na ni pacient alergii.

Pokud mluvíme o tom, že se člověk vrací domů do čtyřiadvaceti hodin po zákroku, jak konkrétně den takového pacienta v nemocnici začíná a jak je zorganizovaný?

Na naši ambulanci přijde v den operace v sedm ráno, kde ho přijmeme. Od půlnoci přitom nesmí jíst, pití je možné obecně do šesté hodiny ráno. Provede se administrativní a lékařský příjem, pak následuje příchod na oddělení a příprava k operaci. Tady je důležité, aby byl pacient jinak zdráv, nesmí být ani nachlazen, aby tak příprava byla rychlá a krátká.

Ještě ten den do dvou, tří, nebo čtyř hodin jde na operační sál, kde zdravotníci provedou standardní zákrok. Poté je pacient odvezen zpátky na oddělení, kde se z anestezie probírá. Pak ten den večer, ale většinou druhý den ráno, když je v dobré kondici a cítí se na to, odchází domů. Dále ho sledujeme v ambulanci do zhojení, vytažení stehů a po dobu rehabilitace.

Jednodenní chirurgie - operace břišní kýly laparoskopicky.Zdroj: Nemocnice Vyškov

Můžete prozradit, kdo jednodenní chirurgii povede?

Vedoucím lékařem je doktor Petr Sadílek. Je to velice zkušený lékař, dlouhodobý vedoucí Jednotky intenzivní péče (JIP). Má osmnáctiletou praxi s nejvyšším všeobecným chirurgickým vzděláním. Primáře by zvládl dělat kdekoliv.

Přistupujeme k jednodenní chirurgii komplexně, nesoustředíme se jen na operační výkon. Chceme také, aby měl každý pacient ten nejlepší výsledek. Patří k tomu pečlivé plánování, dobrá příprava a správný výkon. Říká se totiž, že každý má svoji nemoc.

Minulý rok jste zaváděli moderní metodu Fasciotens, která se týká především břišní kýly. Mohl byste prosím přiblížit v čem spočívá a jaké s ní máte dosavadní zkušenosti?

Fasciotens je za mě velice nadějná metoda k řešení defektů břišní stěny. Není to možné paušálně vztáhnout na všechny druhy kýl, ale jsou to velké kýly ve střední rovině. Spočívá v tom, že vypreparujeme kýlu a fascii, která tu kýlu ohraničuje a na ni fasciotens zavěsíme. Definovaným tahem pak natáhneme svaly dutiny břišní. Ty pak uvolníme, což nám potom umožní snazší sešití defektu ve fascii. Vždy se tam dává síťka, která stěnu zpevní. Fasciotens především snižuje operační náročnost. Bez něj bychom používali agresivnější metody.

Můžete zmínit i nějaké další moderní operační metody, které v nemocnici využíváte? Které třeba provádí pouze omezené množství pracovišť?

Co se týče nás ve Vyškově, jsou to moderní metody operací velkých kýl. Je to jeden ze základních směrů na naší chirurgii. Kromě zmíněného Fasciotens to jsou operace komponentních separací – je to složitá operace, kdy celou břišní stěnu rozdělíme na jednotlivé komponenty a zpravíme. Dále to je semiinvazivní metoda MILOS.

Z celé Moravy koncentrujeme pokud ne všechny, tak většinu pacientů s peritoneálním katetrem, tj. tenká plastová trubička, která je zavedena pacientům do peritoneální dutiny a slouží jako náhrada funkce ledvin. Je to alternativa k hemodialýze, s tou výhodou, že si ji pacient dělá doma sám. Což je pro něj pochopitelně mnohem komfortnější. Naši traumatologové se nadstandardně věnují zlomeninám patní kosti nebo nitrokloubním zlomeninám.

Jsou nějaké další podobné novinky, které máte v plánu zavádět směrem do budoucna?

Toho, co bychom chtěli, je celá řada, ale musíme být reální. Na každou novou metodu je potřeba prostor, finanční i lidský kapitál. Tak trochu narážíme na kapacitu operačních sálů. Chirurgické oddělení ale vždycky někam směřuje. Takovým mým snem je zavedení bariatrické operativy pro obezitu, ale to je spíše hudba budoucnosti. Nyní se rýsuje spolupráce s plastickým chirurgem, kdy bychom řešili různé defekty, dekubity a podobně, a nebo velké defekty dutiny břišní i s plastikou a kosmetickým efektem.