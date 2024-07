/ROZHOVOR/ Centrum přirozeného porodu využijí ještě letos pacientky ve vyškovské nemocnici. Zatímco pokračují stavební práce, slavnostní otevření je v plánu na začátek září. Není to však jediná investice, kterou do budoucna nemocnice chystá. Mimo jiné i o tom se zmínil v rozhovoru ředitel vyškovské nemocnice Zdeněk Horák. „Chystáme rekonstrukci Dětského oddělení a Oddělení klinické mikrobiologie,“ říká ředitel.

Je nějaký problém, který v nemocnici aktuálně řešíte?

Úvodem musím říct, že nemocnice jako celek se s covidem poprala se ctí, vrátila se do režimu kvalitně a bezpečně poskytované péče. Aktuálně však čelíme dalšímu palčivému problému. Stejně jako v jiných nemocnicích pociťujeme i u nás v některých oborech nedostatek zdravotnického personálu.

Kterých oblastí se to konkrétně týká?

Chybí například lékaři se specializací v ORL a RDG, máme krásnou novou ambulanci pro lékaře pro děti a dorost, bohužel zatím bez lékaře. Chybí fyzioterapeuti, ale zejména pak sestry. Když se potom podíváme, jak jsou služby nemocnice často a vědomě zneužívány veřejností, zejména v pohotovostních službách a zdravotníci jsou zbytečně přetěžováni, říkáte si, že se něco musí stát. A nejde jen o výši regulačního poplatku, který nic nereguluje a je nižší než třeba cena krabičky cigaret.

close info Zdroj: Nemocnice Vyškov zoom_in Ředitel vyškovské nemocnice Zdeněk Horák.

Co by se tedy mělo stát?

Starší generace neměla problém dělat něco „nad rámec svých povinností“ a my jsme to brali jako samozřejmost. Přilákat dnes mladé zdravotníky do nemocnice je běh na dlouhou trať. Volají po zlepšení systému vzdělávání, přes kvalitnější pre a postgraduální přípravu, chtějí mít pro ně přijatelnou normu přesčasových hodin. Už to není jen o ekonomických pobídkách, ale zejména mladí přicházející lékaři a sestry mají jiný pohled na to, jak chtějí pracovat. Je pro ně důležitý work-life balance, vyváženost mezi pracovním a osobním životem. Velký význam má pro ně kvalita pracovního prostředí a také to v jakém týmu mají pracovat. Část úkolů, které před námi v této záležitosti stojí čeká na řešení. Spadají do kompetence vlády a ministerstva, část řeší management nemocnice. Jsme si toho vědomi a činíme kroky od ekonomických pobídek, přes podporu vzdělávání přes nabídku dalších benefitů.

Má složitější personální situace dopad na kvalitu poskytované péče?

Tady musím našim zaměstnancům poděkovat. Sledujeme ukazatele, které hodnotí kvalitu poskytované péče a ty jsou stále na velmi dobré úrovni. Chceme spokojené pacienty a děláme pro to maximum možného. Svědčí o tom pozitivní reference, ve kterých se odráží nejen přístup lékařů a sester, ale i dalších zaměstnanců. Pořizujeme kvalitní přístrojovou techniku a další vybavení, soustředíme se na inovativní postupy v péči a léčbě nemocných. Stojím si za tím, že i v nemocnici našeho, tedy okresního typu, lze poskytovat skutečně velmi kvalitní léčbu a ošetřovatelskou péči.

Můžete uvést nějaké příklady investic, které se uskutečnily v minulém roce?

Investice, které vedly k modernizaci nemocnice a posunuly ji na kvalitativně vyšší úroveň, byly v řádech stovek miliónů korun. Tou nejvýznamnější bylo vybudování nového pracoviště magnetické rezonance, se kterou souvisela kompletní rekonstrukce Radiodiagnostického oddělení. Současně jsme rekonstruovali ambulantní části Centra léčebné rehabilitace včetně bazénu. Máme nově zrekonstruované a vybavené Oddělení klinické biochemie. Pořídili jsme parkovací systém, proběhla rekonstrukce trafostanic a náhradního zdroje pro nemocnici. Novou parkovou výsadbou jsme zpříjemnili exteriér nemocnice, ve kterém mohou nemocní a jejich blízcí relaxovat.

Jaké další novinky v nemocnici využijí pacienti ještě letos?

Díky zřizovateli, kterým je Jihomoravský kraj, právě dokončujeme investici „Centrum přirozeného porodu“ což představuje kompletní rekonstrukci Gynekologicko-porodnického oddělení, čímž dosáhne toto oddělení naprosto jiné úrovně, a to i ve srovnání se špičkovými pracovišti v rámci celém Česku.

Co máte dále před sebou do následující let?

Jako součást projektů energetických úspor máme připraveny architektonicko-dispoziční studie, jejichž realizace začne v příštím roce a generování úspor očekáváme již od roku 2026. Tady je celková investice sto padesát milionů korun, z čehož spolufinancování, které je na naší nemocnici, představuje částku přesahující třiačtyřicet milionů.

Přiblížíte, co se pod těmito úsporami vlastně skrývá?

Jde o výměnu osvětlení za LED svítidla, proběhne instalace fotovoltaické elektrárny, pořídíme nové plynové kondenzační kotle pro zdroj tepla, vyměníme zařízení v prádelně, ale také v kuchyni. Budeme využívat srážkovou vodu, tady doufejme, že se předpovědi klimatologů nevyplní a občas také zaprší. Dále přistavujeme „dospávací“ místnost k pracovišti koloskopie, rekonstruovali jsme jídelnu pro naše zaměstnance, pro pacienty je připraven nový tabletový systém k výdeji stravy na odděleních.

Nemocnice má také připraven projekt na zvýšení parkovací kapacity o sto čtyřicet šest nových míst v areálu nemocnice, což budeme realizovat postupně. V krátké době zahájíme výstavbu nového Urgentního příjmu, chystáme rekonstrukci Dětského oddělení a Oddělení klinické mikrobiologie. Jak vidíte práce máme před sebou hodně.