/FOTO/ Terčem vandalů se opakovaně staly pátrací hry pro děti, které připravují pracovníci zámku v jeho parku. Jedná se povětšinou o hledání písmenek, šifer, hesel, nebo říkanek.

Naposledy někdo v parku poničil Maškarní hru Bílé paní Eleonory. | Foto: Zámek Slavkov

„V posledních dvou případech je někdo poničil. Mikulášskou pátrací hru propálil a tu poslední Maškarní hru Bílé paní Eleonory, odřezal, či odstřihl. Nutno dodat, že pouze u jedné poloviny a to u prvních čtyř stanovišť,“ potvrdila Radka Mikulincová z programového oddělení zámku.

Pachatel kráčel cestou ven z parku a po cestě odřezával obrázky hry. „Pokud to dělá proto, že se mu líbí a chce si je vzít domů, jsme sice polichoceni, ale řešit to tímto způsobem není vhodné. Určitě mu je rádi poskytneme, pokud nás bude kontaktovat. Jiný důvod je asi prostý, vandalizmus a neukázněnost některého z návštěvníků parku. Nejenže připravit takovou hru zabere jistý čas a úsilí, ale také nás velmi mrzí zklamání dětí,“ doplnila Mikulincová.

Někteří návštěvníci podle ní dokonce za tímto účelem do Slavkova odněkud přijedou. Organizátoři her se vždy snaží o rychlou nápravu. „Nicméně pokud se toto bude opakovat, opravdu zvažujeme, že hry zrušíme. Jednoduše není možné hru opakovaně doplňovat a opravovat. Zámecký park je krásný prostor pro pohyb, pobyt na čerstvém vzduchu a aktivní život, procházky nebo setkávání. Chceme to návštěvníkům dopřát, očekáváme však za to jejich slušné chování,“ vysvětlila pracovnice programového oddělení.

Připomněla, že zámecký park je vzácný a dodržování pravidel je při pohybu v něm potřeba. Především nic nepoškozovat, nerozdělávat ohně, nesahat na sochy, nejezdit na kolech a nevstupovat se psy.

„Když to řekneme lidově, představte si, že by vám někdo ničil domovy, skákal po nábytku, venčil svého psa na vašem dvorku. Zámecký areál je monitorován a pravidelně kontrolován strážníky. Tyto prohřešky by se opravdu nemusely vyplatit,“ zdůraznila Mikulincová.

Většinou jsou lidé slušní

Na závěr však dodala, že většina návštěvníků je slušná, respektuje pravidla, užívá si prostředí parku a váží si tohoto dědictví našich předků.

Hry jsou přitom v zámeckém parku volně přístupné a zdarma. Když děti úkol vyřeší, mohou si zajít do Turistického centra, tam řeknou vyluštěnou odpověď a dostanou malou odměnu. Poskytuje ji místní prodejna hraček.

Během roku se zde vystřídá přibližně šest různých her. Ty bývají tematické jako například Tajemství Rabi Löwa, Velikonoční pátrací hra, Mikulášská hra, a podobně.