Podezření už vyvrátili také policisté. Jejich mluvčí Bohumil Malášek Deníku Rovnost potvrdil, že oznámení o možném podhodnocení bytů v obci na Vyškovsku přijali před časem. „Při prověřování jsme nezjistili skutečnosti, které by nás oprávnily zahájit úkony v trestním řízení,“ informoval o výsledku mluvčí Malášek.

Na stůl policistů se dostal deset let starý prodej obecních bytů v Podomí na Vyškovsku. S podezřením na podhocené částky se na ně obrátil jeden z někdejších obyvatel obce. Současné vedení radnice prostřednictvím právního zástupce jakékoliv pochybnosti o tehdejším rozhodnutí odmítlo.

