Cukrovarská dráha přispěje k řešení zatím špatné návaznosti Vyškovska na některé cykloturistické trasy v Jihomoravském kraji. Kromě samotného Vyškova jsou do projektu zapojené také obce Bohdalice-Pavlovice, Kozlany, Kučerov, Rostěnice, Hlubočany a Lysovice. Vyškovský úsek má zhruba dvoukilometrovou délku.

V minulosti využívali pěší i cyklisté krajskou silnici, která pro ně byla příliš nebezpečná. Nyní se jí pohodlně vyhýbají. „Do budoucna ještě prověříme možnosti propojení Lhoty s Rychtářovem. Vzhledem ke složitým majetkoprávním vztahům ale předpokládám řešení v řádu let. Prioritou je nyní cyklostezka Cukrovarská dráha, která propojí Vyškov a blízké obce,“ dodal Celý.

