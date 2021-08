Lepší bezpečnost cyklistů zajistí v Otnicích plánovaná cyklostezka. Povede podél silnice II/418 na rozcestí směrem na Újezd u Brna.

„S městem na Brněnsku máme smlouvu, podle které se na naši cyklostezku mohou napojit na jejich katastru. Vznikla by tak cyklostezka spojující Újezd s Otnicemi. Znamená to pro nás především zajištění bezpečnosti pro místní obyvatele a cyklisty, protože v současné době je příjezd do obce po II/418 kvůli vleklému provozu moc rizikový,“ vysvětlil starosta Pavel Mezuláník.