„Prověřovali jsme samozřejmě také další trasy, například do Vážan. Křenovice ale nakonec „vypadly“ jako nadějnější,“ uvedla mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Jedním z důvodů byla potřeba přihlédnout k reálnosti budoucího odkupu pozemků. „To je na přípravě každé cyklostezky nejsložitější. Velkou část pozemků však vlastní Povodí Moravy, trasa je totiž navržena v části na koruně hráze. Další část vlastní Správa železnic, protože trasa má vést také podél trati,“ sdělila Slámová.

S oběma institucemi již vedení města jednalo s kladnou odezvou. „Byla to zatím spíše informační schůzka,“ doplnil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Vše je totiž na začátku. „Příprava takového projektu je dlouhodobou záležitostí. Vytipovali jsme trasu, která vede co nejvíce po rovině, tak aby byla vhodná zejména pro rekreakční sport,“ informoval slavkovský starosta Michal Boudný.

Necelý tři a půl kilometru dlouhá stezka povede od mostu u čistírny odpadních vod v ulici U Splavu až do obce Křenovice, kde naváže na stávající asfaltovou cestu. „Budoucí cyklostezka by měla být vedena co nejvíce po rovině, aby byla vhodná nejen pro kola, ale i pro in-line brusle a podobně. To se nám v tomto úseku jeví reálně, proto také trasa není navržena podél silnice, jak by se mohlo zdát také logické. Zde by totiž vedla do kopce,“ vysvětlila Slámová.

Příznivci cyklistiky v regionu každou podobnou trasu uvítají. „Na kole vyrážím na cesty při každé příležitosti. Rád vyzkouším novou stezku, až k tomu bude příležitost,“ komentoval například Jakub Neděla.

Podle současných předpokladů nic nenasvědčuje tomu, že by přípravy projektu provázely větší potíže. „Můžeme být tedy i optimističtí v tom, že jej stihneme připravit tak, abychom mohli čerpat prostředky prostřednictvím fondů v takzvané Brněnské metropolitní oblasti. Tyto fondy se budou otevírat v období od roku 2021 do 2027 a jsou na podobné projekty zaměřeny. Z těchto fondů jsme ostatně předloni hradili i vybudování cyklostezky ze Slavkova do Hodějic v hodnotě jedenadvaceti milionů korun,“ dodala mluvčí.

Po dokončení cyklostezky do Hodějic se městu otevírají další možnosti výstavby cest pro cyklisty a in-line bruslaře. Předloni dokončená stezka do Hodějic je dlouhá dva a půl kilometru a vede od čerpací stanice v Bučovické ulici. Cyklisté podjíždějí most pod silnicí I/50 a pak přes další most pokračují k areálu společnosti Fenstar v Hodějicích.