Zmínil další zvažovanou variantu v prostoru po areálu bývalých UP závodů. Pozemky s chátrajícími budovami město odkoupilo a uplynulé roky zajistilo jejich postupnou demolici. „Tam je ale problém s tím, že by lidé halu nevyužili v dopoledních hodinách, což by bylo například v souvislosti s energiemi neekonomické. Jako nejvhodnější variantu jsme tedy posoudili výstavbu haly u základních škol, za budovami v blízkosti stávající školní haly,“ vysvětlil starosta.

Novinku tak v případě realizace ocení také žáci při výuce na hodinách tělesné výchovy. „Výhodou je, že dopoledne by ji využívaly děti ze základní škol, kterým by tak přibylo nové sportoviště, odpoledne pak členové sportovních organizací a další obyvatelé. Radní města navrhují do rozpočtu na příští rok částku čtyři a půl milionu korun na projektovou dokumentaci. V případě, že zastupitelé rozpočet dvanáctého prosince schválí, začneme s projektovou přípravou, abychom do konce příštího roku mohli požádat o stavební povolení,“ doplnil Horák.

Úleva v moderním prostředí: takto vypadají nové veřejné WC u bučovického nádraží

S potřebností nového sportoviště souhlasí také Zbyněk Čížek, který působí jako předseda volejbalového oddílu Tělovýchovné jednoty Sokol Bučovice. Ten aktuálně hraje druhou nejvyšší tuzemskou soutěž 1. Ligu.

Zároveň je největším oddílem v bučovické Tělovýchovné jednotě se zhruba stovkou členů. „Nejen za náš oddíl, ale určitě i za jiné místní sportovní kluby si přeji, aby v našem městě přibyla sportovní hala,“ potvrdil Čížek.

NOVÁ HALA PRO BUČOVICE?

Lokalita u základních škol.

Dopoledne pro žáky, odpoledne pro veřejnost a sportovní organizace.

Město posuzovalo i bývalé UP závody nebo prostor u gymnázia.

Návrh rozpočtu pro příští rok: 4,5 milionu korun na projektovou dokumentaci.

Současné možnosti pro sportovní aktivity v Bučovicích nepovažuje za dostatečné. „Bojujeme nejen s nedostatkem kapacit v tělocvičnách, ale také nemáme ve městě halu certifikovaných rozměrů nejen pro volejbal, kvůli kterému žádáme každý rok o výjimku, ale i pro jiné sporty jako jsou florbal nebo futsal, pro které u nás vhodné sportoviště chybí,“ popsal předseda.

Přípravu soutěže na projektanta této haly považuje za první nezbytný krok k budoucímu naplnění vizí. „Budu věřit, že vše půjde správným směrem, neboť pro trenéry, hráče či funkcionáře je to nezbytně nutná věc, jak sport v Bučovicích udržíme na vysoké úrovni,“ dodal Čížek.

Konkrétní termíny jsou v současné době ještě předčasné. „Co se týče samotné stavby, termín zahájení v tuto chvíli není možné sdělit. Jedná se o finančně náročnou akci a bude nutné, abychom na ni získali dotaci,“ uzavřel starosta Horák.