Především potřeba výstavby a výbavy nové základní školy pro dlouhodobě narůstající počty žáků spojila Slavkov se šesti okolními obcemi do dobrovolného svazku. „Jeho posláním je zajištění dostatečného počtu učeben pro kmenové třídy, odborné předměty a dělenou výuku. Jedná se také o snížení průměrného počtů žáků ve třídách,“ uvedla místostarostka města Marie Jedličková.

Děti v Základní škole Komenského ve Slavkově. | Foto: Deník/ archiv

Děti z blízkých obcí do Slavkova za vzděláním často dojíždějí. Město však také přitahuje nové rodiny, které láká výstavba bydlení, ale i kvalita života. „Můžu to opravdu hodně porovnat, protože jsem dvacet let vyrůstala v Mostě a tady je to pro mě pohádka,“ hodnotila třeba Michaela Rájová.