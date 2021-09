Vyškovský bytový fond prošel minulé dekády částečnou privatizací. Například v roce 2007 zastupitelé schválili prodej 209 bytů z vlastnictví města v ulicích Nádražní, Žižkova a lokalit Smetanovo nábřeží, Víta Nejedlého nebo kapitána Otakara Jaroše. Tímto krokem tehdy získalo město do Fondu bydlení zhruba devětadvacet milionů korun.

O potřebě nových bytových domů pro městský fond se ve Vyškově hovoří už dlouho. „Již několik let tvrdím, že rozšíření je potřebné, ale bohužel se s ním začíná v nejnevhodnější dobu, přesto ho podporuji. Nesmíme ale zapomenout také na podporu individuální a družstevní výstavby, protože v současnosti převažuje model výstavby vedené developery, který byty a domy výrazně prodražuje,“ komentoval záměry vedení radnice opoziční zastupitel Libor Bláha.

Někdy až k šesti milionům korun přitom dosahují ceny bytů novostaveb ve Vyškově. Hledání dostupného bydlení je i kvůli tomu ve městě pro místní velkou výzvou. „Z vyškovských mezd si to nikdo nebude moct dovolit. Přitáhne to hlavně náplavy,“ komentoval podobné ceny například Richard Vágner.

