Budoucím novým obyvatelům slibuje zajištění dostatku parkovacích míst. „Navíc dlouhodobě počítáme s tím, že všechny bytové domy získají vlastní podzemní garáže. Všechny byty budou dostupné výtahem,“ informoval Kaláb.

Bývalá vyškovská prádelna ustoupí novému bydlení

Prádelna Chrištof měla ve Vyškově dlouhou tradici. Letos ale uplyne už deset let od chvíle, kdy město opustila kvůli trvalému přesunu do Brna. „Naší firmě se daří neustále rozvíjet a získávat nové zákazníky. Areál ve Vyškově byl však k dalšímu rozšíření nevhodný. Moderní technologie využívaná v průmyslových prádelnách je rozměrově větší, než tomu bylo dříve a je potřeba její instalace do velkých hal,“ připomínal příčiny rozhodnutí současný jednatel společnosti Jan Chrištof. Areál se navíc nachází uprostřed obytné zóny a svým provozem by rušil okolní obyvatele.

Bývalá traktorová stanice

Nevyužívané areály poslouží k bydlení i jinde ve Vyškově. Příkladem je bývalá traktorová stanice poblíž Hané. Už dříve absolvovala demolici, na řadě je tedy ještě odstranění ekologické zátěže související s minulým provozem. „Její odstraňování ještě aktuálně pokračuje. Proto v tuto chvíli nemůžeme prozradit podrobnosti o budoucím projektu,“ sdělila na dotaz Deníku výkonná ředitelka firmy Quantum Milada Matiovská. Plány na využití dané lokality jsou stále v přípravě. Vize nových bytů nahradila původně zvažovaný rozvoj městské klidové zóny.

Obyvatelé se už však nyní stěhují do části Letní pole. Postupně tady už několik let vzniká 146 různě velkých bytů. Zájemci si je už téměř rozebrali. „V nabídce jsou u nás v tuto chvíli už jen poslední čtyři,“ potvrdil Petr Broža ze společnosti Real Spectrum.

Ve vyškovské nemocnici vznikne centrum pro přirozené porody. Rozšíří kapacitu

Bytové domy budou k dispozici v pěti variantách. Například varianta A nabízí ve čtyřech podlažích terasové byty o dispozicích 1+kk až 5+kk. Součástí jsou podzemní garáže.

Zástupci města vytvořili pravidla, která musí developeři při stavbě dodržovat. Týkají se třeba výsadby zeleně. „Jsou to dále dostatečný počet parkovacích míst jak pro obyvatele, tak i veřejných, popřípadě i výstavba dětských hřišť,“ připomněla vyškovská starostka Karin Šulcová.