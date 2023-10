Pro řidiče taxi služby to však neznamená, že by zde nemohli parkovat. „Taxikáři, kteří mají zakoupenou parkovací kartu, mohou stát na kterémkoliv parkovacím místě na náměstí. Řešení bylo tedy vyhrazená místa pro taxi zcela zrušit. Přesto jsme dvě místa ponechali, aby lidé věděli, kde vůz taxi služby bez problémů najdou,“ vysvětlil Celý.

Někteří místní se obávají, že pět přidaných míst je málo. „Ten rozdíl pěti míst v parkování je prakticky minimální. Myslím, že by mělo být v centru víc možností, kde parkovat,“ zmínil rodák Karel Vokřínek.

Na náměstí je celkově zhruba čtyřicítka parkovacích míst. Podle Celého je nachystaná řada projektů spojených s parkováním ve městě. „Do konce roku budeme mít aktualizovaná data ohledně parkování ve významné části města. Na základě dat zvážíme opatření, která budou přínosná pro obyvatele i pro návštěvníky města. Problémy zaparkovat mají přes den například obyvatelé sídliště Palánek,“ podotkl místostarosta.

Ocenila by spíše více zeleně

Opoziční zastupitelka Karin Šulcová by na náměstí ocenila více zeleně než parkovacích míst. „Obyvatelům by rozhodně více přineslo rozšíření zeleně na náměstí než další parkovací místa. Už nyní je náměstí mnohdy neprodyšně uzavřené auty podélně stojícími u hranice chodníků, to je úkol k řešení,“ uvedla zastupitelka. Vedení města podle ní nemá jasný plán a neřeší problém nedostatku parkovacích míst na území města komplexně.

Vyškovští radní chystají do budoucna rozšíření parkovacích ploch v v celém Vyškově. „Studii máme na nové parkoviště na sídlišti Tyršova. Rovněž počítáme s rekonstrukcí parkovací plochy u náměstí za hygienou, kde se bude jednat o téměř stoprocentní nárůst kapacity. Vše budeme projednávat v následujících týdnech v rámci přípravy rozpočtu na rok 2024,“ uvedl Celý.

Největší problémy mají řidiči podle místostarosty na sídlištích a okolí. V této chvíli představitelé města připravují výstavbu nových parkovacích ploch. Nová výstavba parkovišť se má týkat sídliště Na Hraničkách, Puškinovy ulice, parkoviště u nemocnice a sídliště Osvobození.