Podle původních záměrů měly práce začít už v létě. „Vzhledem k tomu, že vítězný účastník, který byl zároveň jediným účastníkem výběrového řízení na modernizaci interiéru kina odstoupil, zrušilo MKS toto řízení. Další plánujeme v lednu a únoru. S termínem dokončení rekonstrukce kina v stávajícím rozsahu, jak bylo plánováno, počítáme nejpozději do konce srpna příštího roku,“ vysvětlil místostarosta Josef Kachlík.

Posun termínů už podpořili vyškovští radní. „Sál zatraktivní LED osvětlení i větší projekční plocha, která zajistí obrazovou kvalitu,“ popisoval další změny Kachlík. Vyškovské kino nabídkou oproti konkurenci nezaostává, ztrácí naopak zastaralým interiérem. „Je škoda zvláště starších a nepohodlných sedaček. Obecně je to ale oproti velkým multiplexům balzám na duši,“ hodnotil například návštěvník Lukáš Jahoda.

Na potřebě modernizace kina se zastupitelé shodují, což mají potvrdit na pondělním zasedání. „Je to spíše posunutí termínu z léta, takže tuto akci podpořím. Ještě před jednáním se však dotáži, zda by byla možná změna na sál multifunkční. Větší prostory pro pořádání plesů budou ve Vyškově ještě řadu let chybět,“ komentoval v pondělí opoziční zastupitel Libor Bláha.

Práce v polovině příštího roku budou již třetí fází rekonstrukce kina jako celku. Se závěrečnou fází a se počítá ještě příští rok, kdy přibude například výtah. „Filmový stánek se postupně stane konkurenceschopnější multiplexům v Brně nebo Olomouci. Posílení komfortu pro návštěvníky bude samozřejmě znamenat i jejich větší zájem o jednotlivá představení,“ zdůraznil starosta Vyškova Karel Jurka.

Do provozu kina už letos výrazně zasáhla koronavirová krize. Jeho provozovatelé tak počítají ztráty. „Pokles tržeb ještě nemáme přesně vyčíslený. Prozatím jsme schopni spočítat rozdíl v počtu představení. Díky opakovanému nucenému přerušení provozu tak došlo k poklesu počtu představení asi o pětapadesát procent oproti loňskému roku,“ odpověděl na dotaz Rovnosti manažer kina Pavel Procházka.

Na uvolnění restrikcí a uvítání diváků tam jsou již dávno připraveni. „Po zahájení běžného provozu kina jsme opět připraveni dbát na zvýšené hygienické nároky. Máme připraveny desinfekce, ochranné pomůcky pro personál a případně i opětovné rozestupy na sále. Neustále sledujeme aktuální vývoj hygienických opatření a nařízení patřičných orgánů,“ dodal Procházka.