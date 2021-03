Potřebám novousedlíků by měla kapacitně vyhovovat místní školka. „Plánujeme navýšení její kapacity. Nyní máme dvě oddělení pro dvaapadesát dětí, ale počítáme s rozšířením o jedno další,“ ujistila ředitelka mateřské školy Lenka Šimková.

Místa se vytvoří přesunem kanceláří do prostoru půdy, které pro tento účel obec již částečně připravila při nedávných opravách střechy školky. „V budově nám chybí především sociální zázemí. Přesunem kanceláří pro něj uvolníme místo podobně jako pro šatny. Přibude tak patnáct až sedmnáct míst pro další děti,“ doplnil starosta obce Lubomír Pospíšil.

Do školky přitom míří také děti z okolních obcí. „Přijali jsme jich čtyři až pět především kvůli naplnění kapacity mateřské školy. Pokud ale budou jejich místa potřebovat děti z Račic, jsme na to připraveni. Pro přijetí do mateřské školy mají prioritně přednost děti s trvalým bydlištěm v obci Račice-Pístovice,“ pokračoval starosta.

Opravami budovy se přitom obec zabývá už dvě poslední volební období. V plánu je například také nová venkovní zahrada, ve které se děti seznámí s přírodou. Opravená je střecha, ale i fasády školky. S úpravami nám částečně pomáhají dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Na příslušné pozemky má obec zpracovaný územní plán, podle kterého byly vyčleněny na výstavbu rodinných domů. Odkoupil je soukromý investor, který si pro něj zpracoval studii. Zatímco původně počet nových domů podle plánů překročil třicítku, postupně v dalších úpravách projektu klesal.

Velkou část rodinných domů si zájemci ještě před začátkem stavby zarezervovali. „K dnešnímu dni jich máme takových už dvanáct. S dalšími pěti klienty aktuálně jednáme,“ doplnil makléř Albrecht, který si tak navzdory koronavirové krizi a omezením na zájem kupujících nestěžuje.

Ranní špička

V Račicích se budoucí majitelé zabydlí v nové ulici. Práce tak završí dlouhodobé přípravy. „V loňském roce jsme připravili kompletní inženýrskou infrastrukturu. Zabývali jsme se také zajištěním páteřní komunikace,“ informoval makléř.

Račice jsou na první pohled od Brna daleko. Podle Albrechta to však jejich atraktivitu pro Brňany nesnižuje. „Doprava ranní špičkou z Bystrce do Židenic je časově stejná jako z Račic do brněnské Lesné. Odpoledne to je obdobné a najeté kilometry už dnes tolik nerozhoduji. Doba navíc přináší i práci z domova a Račice jsou navíc blízko dálniční tepny, což klienti také potvrzují jako výhodu,“ dodal Albrecht, který vyzdvihl také okolní přírodu.

Ulice naváže na rekonstrukci polní cesty, kde bude umožněný pouze jednosměrný provoz. „Pro nás je podstatné, že jako obec máme podepsánu smlouvu o smlouvě budoucí. Cestu v sídlišti nám investor prodají za symbolickou cenu jedné koruny a dále odkoupíme také jím vybudované veřejné osvětlení. Infrastruktura tak po kolaudaci přejde do majetku obce. Potřebám nových obyvatel poslouží stávající čistička odpadních vod, která postačí až má projektovanou kapacitu pro dva tisíce obyvatel, zatímco jich aktuálně v obci žije přes dvanáct set,“ dodal starosta Pospíšil.

Velice důležitá skutečnost pro obec a jejich obyvatele je ta, že veškerá doprava při výstavbě rodinných domů je odkloněna na polní cesty s vyústění na krajskou komunikaci mimo zastavěnou část Račic.