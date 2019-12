Slavkov u Brna /FOTOGALERIE/ – Nové stroje pročistí ulice Slavkova u Brna. Pracovníci městských technických služeb totiž otestují již v této sezoně při zimní údržbě nové rozmetadlo. To má šetrně rozmístit posypový materiál, především písek a štěrk. Zaměstnanci jej ale budou moci používat i v létě při hnojení trávníků.

Nový slavkovský rozmetač. | Foto: Slavkov u Brna

Technické služby získaly i víceúčelové vozidlo Zebra, které mohou využívat celoročně. „V zimě bude osazené sypačem a čelní radlicí s možností výměny za zametací sněhový kartáč. Od jara do podzimu bude díky nástavbě hákového nosiče svážet maloobjemové kontejnery biologicky rozložitelného odpadu,“ informovali Slavkovští na webu města. Vedení radnice počítá v rozpočtu na příští rok s další finanční injekcí do vybavení technických služeb, a to částkou blížící se dvěma milionům korun.