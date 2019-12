Vyškov – Vybudování sportoviště u Základní školy Tyršova získalo podporu zastupitelů stejně jako projekt relaxačního areálu u téže školy. Studie má být již hotová, dokončuje se geometrické měření pozemků.

Nové sportoviště má vzniknout na místě sokolského hřiště, město na jeho odkup od Sokola vyčlenilo peníze v rozpočtu. Stále se má jednat. | Foto: město Vyškov

„V obou případech se budeme snažit získat i mimorozpočtové peníze tak, aby oba areály byly vybudované co nejdříve, ale počítám, že v nejlepším případě to bude do dvou let. Celkové náklady na obě akce zpřesní až projektová dokumentace,“ sdělila místostarostka Karin Šulcová. Žákům podle ní město sportoviště léta dluží.