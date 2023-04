Nejvíc mladých na počet obyvatel přitahují Bučovice. Láká je i dostupnost Brna

Nejvíce mladých lidí na počet obyvatel se loni v celé České republice nastěhovalo do Bučovic na Vyškovsku. Vyplývá to z průzkumu Indexu kvality života, který provádí každoročně pracovníci společnosti Obce v datech. Posuzují rozdíl počtu přistěhovaných a vystěhovaných lidí ve věku od dvaceti až do čtyřiatřiceti let.

Pohled na Bučovice. | Foto: Město Bučovice