Zájemci pro očkování v nemocniční kapli se mohou stále registrovat, ale je možné dorazit i bez předchozí registrace. Aktuálně tam je očkovací centrum v provozu v následující dny od sedmi do patnácti hodin. Tento měsíc to platí pro sedmého, jedenáctého, osmnáctého, jednadvacátého, šestadvacátého a devětadvacátého října.

Zmíněná rekonstrukce se přitom týkala také nemocniční kaple, kde aktuálně i nadále pokračuje očkování proti covidu. Přesunulo se tam z původní lokality ve sportovní hale u protější Základní školy Purkyňova, zájem podle zástupců nemocnice ale dlouhodobě upadá také na Vyškovsku. Upozorňovali přitom na důležitost vakcinace zvláště pro osoby starší pětašedesáti let, dlouhodobě nemocné nebo třeba diabetiky. Dávají jim za pravdu i další lékaři.

Areál nemocnice už prošel uplynulé období rozsáhlou rekonstrukcí, která se týkala především pavilonu B. „Spočívala v částečné demolici budovy a následné výstavbě do úrovně nejvyššího podlaží. Vznikl prostor pro modernizaci dvou stanic neurologického oddělení v počtu třiadvaceti lůžek pro muže, jednadvaceti lůžek pro ženy a smíšeného oddělení centra léčebné rehabilitace s dalšími dvaceti lůžky. Došlo tak ke koncentraci dvou nosných odborností iktového centra do jedné budovy, což nám umožnilo větší komplexnost poskytované zdravotní péče pacientům s prodělanou cévní mozkovou příhodou,“ popisoval výhody ředitel Horák.

Další novinkou bude nový urgentní příjem. „Nyní jsme zařazení do sítě urgentních příjmů druhého typu. K novému v současné době připravujeme výběrové řízení na zhotovitele nezbytné projektové dokumentace,“ pokračoval Horák.

/FOTO/ Cestování do Brna nebo Prostějova si ve vyškovské nemocnici ušetří pacienti, kteří potřebují podstoupení magnetické rezonance. O získání techniky, která slouží především k zobrazení orgánů lidského těla, usilují zdravotníci přímo ve Vyškově.

