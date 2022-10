Region nabízí zájemcům mnoho lákadel. „Ač se to na první pohled nemusí zdát, Vyškovsko je opravdu velice zajímavé, rozmanité a k pořádání výletů jako dělané. Myslím, že každý si tu najde to své. Pro děti je nepochybných lákadlem především vyhlášený Dinopark, do kterého se dopravují vláčkem. Ale nerada bych opomněla také krásný Zoopark, který se stále rozrůstá a vylepšuje,“ sdělila Zdeňka Čudovská z CBS Nakladatelství, která má sama Vyškovsko procestované.

Příznivci historie vyhledají četné pamětihodnosti. „Mladé dívky s maminkami by mohla očarovat krása místních zámků a jejich přilehlých zahrad, jako třeba ve Slavkově, Bučovicích nebo Nesovicích. Předpokládám, že chlapce a muže osloví více Muzeum letecké a pozemní techniky nebo například ojedinělé muzeum zemědělských strojů a nářadí v Hošticích-Herolticích,“ pokračovala Čudovská.

K návštěvě doporučila také největší soukromou sbírku betlémů. „Najdeme ji ve Švábenicích, spoustu zajímavých expozic pak vyhledáme v zámeckých muzeích Vyškova či Bučovic. To vše je pouze zlomek toho, co se dá na Vyškovsku vidět. Proto věřím, že návštěva tohoto regionu společně s originální a jedinečnou cyklomapou Vyškovsko dětem, zanechá v lidech hezké vzpomínky a dobrý pocit z poznání krásných nových zážitků,“ dodala Čudovská.

Na přípravě mapy se podílí děti ve věku od sedmi do čtrnácti let. Vyjde dle aktuálních informací zhruba koncem dubna příštího roku. Zájemci si ji zakoupí prostřednictvím e-shopu CBS Nakladatelství.