Možností prodeje pozemku kraji se budou zabývat slavkovští zastupitelé. Ti se sejdou na svém řádném zasedání už v pondělí dvaadvacátého dubna.

Vyškov plánuje nové byty pro důchodce a mladé rodiny. Na Albrechtově ulici

„Případný prodej bude nabídnut za obvyklou cenu. Ta je nyní posuzována znalcem. O finální ceně ještě budeme samozřejmě jednat,“ přiblížila mluvčí Slavkova Veronika Slámová.

Lokalita se nachází nedaleko sídliště Zlatá Hora. „Při diskuzi na finančním výboru byl záměr na využití pozemku k výstavbě sociálního zařízení, které by rozšířilo portfolio sociálních služeb ve městě, vesměs podporován. Přesto bylo upozorněno na skutečnost, že se jedná o jeden z posledních bonitních pozemků ve vlastnictví Slavkova a při přípravě záměru je třeba důkladně zvážit zajištění budoucí dopravní dostupnosti do lokality v této části města,“ komentoval slavkovský zastupitel Ivan Charvát.

V nedalekém Habrovanském zámku služby ukončí

Záměr nechalo město posoudit pracovní skupinou architektů. „Případná realizace bude samozřejmě respektovat dopravní napojeni na východní rozvojovou zónu,“ doplnila Slámová.

Příležitost ve Slavkově souvisí také se záměrem kraje na budoucí ukončení provozu služeb v nedalekém Habrovanském zámku. „Je zapojen do procesu transformace sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Do roku 2027 plánujeme opuštění současného objektu,“ zmínila mluvčí kraje Ondřejová.

1/3 Zdroj: Deník/Jakub Dostál Habrovanský zámek. 2/3 Zdroj: Deník/Jakub Dostál Habrovanský zámek. 3/3 Zdroj: Deník/Jakub Dostál Habrovanský zámek.

Habrovanský zámek má přitom kapacitu pro třiatřicet tělesně postižených klientů a pro třiadvacet důchodců. Dle údajů na jeho webu je aktuálně plně obsazená.

„Předpokládáme, že klienti přejdou do nově budovaných sociálních služeb komunitního charakteru. Cílem plné transformace je zajistit osobám žijícím v ústavním prostředí odchod do běžného života a podpořit je v přechodu do života v komunitě,“ dodala Ondřejová.