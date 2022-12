Konec srazu odhadl asi na půl třetí odpoledne, účastníci vyrazí také na spanilou jízdu. „Následuje vyjížďka po okolí,“ dodal Diviš. Zájemci najdou na bučovickém náměstí také občerstvení v podobě teplých nápojů včetně svařáku a čaje.

Na Bučovice dohlíží zmodernizovaný kamerový systém. V plánu je další rozšíření

Za oslavami samotného nástupu nového roku 2023 vyrazí zájemci ve Vyškově na silvestrovskou party v Inferno Bar & Lounge. Podnik najdou na Nádražní ulici. „Start akce je ve dvacet hodin a konec bývá většinou na třetí hodinu ráno, ale protože to je silvestrovská akce, pojedeme do té doby, dokud se lidé budou bavit,“ přiblížil za provozovatele David Sendrej.

Pro návštěvníky tady nachystali také překvapení. „Zajímavost v programu plánujeme přímo na půlnoc, kdy máme připravený ohňostroj, při kterém si všichni připijeme a popřejeme,“ dodal Sendrej.

Příznivcům oslav připravují program i podniky v menších obcích, příkladem je Kučerov. V místním Kučerovském hostinci zvou provozovatelé své příznivce a přátele na sobotu večer k silvestrovskému posezení.

VÝBĚR SOBOTNÍCH AKCÍ:



Od 13:00 - Silvestrovský sraz čtyřkolek a moto v Bučovicích (náměstí Svobody).



Od 10:00 do 12:00 a od 14:00 do 16:00 - Prohlídky kostela Vzkříšení páně ve Slavkově.



Od 17:00 - Retro party v Obecní hospodě Vážany.



Od 18:00 - veselohra Silvestrovská hrachovka ve Slavkově (sál Společenského domu Bonaparte).



Od 20:00 - Silvestrovská inferno party ve vyškovském Inferno Bar & Lounge.



Večer do ranních hodin - Silvestrovské posezení v Kučerovském hostinci.

Na každém stole najdou občerstvení v podobě domácích miniřízků, stripsů nebo tataráku a zdarma si užijí půlnoční přípitek. „Bohužel v současné situaci neodhadneme návštěvnost. Počítáme, že dorazí do dvaceti lidí, ale možná i to je dost nadsazené. Otevřeno budeme mít dle zájmu. Bývaly doby, kdy u nás Silvestry trvaly do rána, ale jindy také třeba jen do půlnoci,“ sdělila redakci provozní Kateřina Škorpíková.

Ve Vážanech nad Litavou je v plánu zase Retro party, na kterou zájemci zamíří do Obecní hospody Vážany. Sejdou se od sobotních sedmnácti hodin, zatímco dorazí oblečení v retro kostýmech. Na programu je tombola i slovenské speciality. Zájemci platí vstupné padesát korun, případné rezervace si účastníci vyřizují na facebooku hospody. Zaměstnanci jim tu budou k dispozici až do rána.

Přes den se tentokrát příznivci divadla pobaví v sobotu ve Slavkově u Brna. Místní divadelní spolek uvádí od osmnácti hodin v sále Společenského centra Bonaparte veselohru Silvestrovská hrachovka. Divákům představí příběh dvou starších kamarádů a ochmelků, zahrají si tady Ivan Marek, Milan Hrazdílek, Petra Vyšehradská, Věra Stojarová, Radim Kachlíř a Jaromír Matějka. Za vstupenky platí sto padesát korun.

Ve Slavkově pak mohou zůstat také na ohňostroj na Palackého náměstí. Ten uvidí od dvaceti hodin, návštěvníci budou mít k dispozici také svařené víno. Na silvestrovský ohňostroj lákají zájemce organizátoři také do ivanovické části Chvalkovice na Hané. Společně s atrakcí oslaví konec roku od devatenácti hodin u tamního fotbalového hřiště s čajem a svařákem.

Do nabídky sobotních akcí ve Slavkově přispěla také místní katolická farnost. Ta totiž v sobotu zpřístupní k tradičním silvestrovským prohlídkám kostela Vzkříšení Páně. Návštěvníci se blíže seznámí s hodinami a zvony, počítají s termíny od desíti hodin do poledne a od čtrnácti do šestnácti.