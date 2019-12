Bučovice – Před vlivem, který má využívání petard a pyrotechniky na zvířata, varoval útulek Tibet v Bučovicích. Vyzvali v něm lidi k tomu, aby ukázali ostatním, že Nový rok je možné oslavit i jinak.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK / Karel Pech

Chtějí tak dosáhnout toho, aby ubylo poraněných a vyděšených zvířat, se kterými se útulky v tuto dobu každý rok setkávají. „Někteří lidé tomu říkají zábava, ale ubližuje to domácím, hospodářským i volně žijícím zvířatům. Škodí to životnímu prostředí, seniorům, dětem i citlivým povahám, způsobuje to také škody na majetku,“ uvedli zástupci útulku.