Lom na Janičově vrchu u Mikulova

Lom v Mikulově.Zdroj: Deník/Iva HaghoferZónou pro koupání bez plavek se chlubí jezírko v lomu na Janičově vrchu u Mikulova. O naturální koupaliště pečuje Romana Ertlová v souladu s přírodou již čtvrtou sezónu, za plaváním tam vyrážejí mnozí vyznavači nudismu. „Někteří řeknou, že je to skvělý nápad, zajásají, svléknou plavky a skočí do vody. Někteří se podivují a ptají se, zda to myslíme vážně. No a třetí skupinu tvoří lidé, kteří si myslí, že jsme se zbláznili úplně,“ popsala různé skupiny návštěvníků Jana Long, která s provozem vypomáhá.

Před nedávnem Deníku zároveň vylíčila názory, proč je podle ní koupání naostro příjemnější. „Koupat se nahá je celkově báječnější, jedná se i o prožitek napojení na přírodu. Navíc do vody neunikají žádné chemikálie z pracích prášků, ve kterých se zpravidla perou i plavky,“ shrnula žena. Znečištění vody v lomu se snaží zamezit například ekologičtějšími opalovacími krémy, v posledních letech lze díky tomu vidět do mnohem větší hloubky, než tomu bylo dřív.