Navýšení nad rámec schváleného letošního rozpočtu kraj pokryje díky příjmu ze sdílených daní. „Když jsme dostali nová čísla o výběru daní, věděli jsme, kde je využijeme. Dvě stě milionů posíláme do oprav a rekonstrukcí silnic, které by se měly využít do konce roku,“ řekl hejtman Jan Grolich.