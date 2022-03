O matku na Ukrajině se bojí. U nás barman Oleksandr boduje v soutěžích

Poslední tři roky studoval Ukrajinec Oleksandr Pavliuk na Integrované střední škole Slavkov u Brna. Jeho velkou vášní jsou barmanské show, se kterými již dosáhl na soutěžích pozoruhodných úspěchů. Nyní však myslí pouze na bezpečí vlastní rodiny, která zůstala v jeho válkou zmítané vlasti. „Až do svých osmnácti let jsem žil v Zakarpatské oblasti ve městě Chust se svým bratrem, matkou a babičkou, která nás ale bohužel opustila už před sedmi lety. S bratrem jsme se odstěhovali do České republiky kvůli škole, máma však zůstala. Teď o ni mám strach,“ přiznává Pavliuk, který tamní situaci s napětím denně sleduje.

Vášní Oleksandra Pavliuka jsou barmanské soutěže. | Foto: Se souhlasem Oleksandra Pavliuka

Z šoku se mladý muž stále ještě nevzpamatoval. „Nečekal jsem vůbec, že se může stát něco podobného jako ruská invaze do mojí země, kterou v současné chvíli prožívá doslova celý svět. S mámou si voláme několikrát každý den, abych měl aktuální informace ohledně jejího stavu,“ svěřuje se ukrajinský student. Prozatím podle něj v ohrožení není. „Vypráví mi, že je všechno v pořádku. Zatím se jejich části Ukrajiny invaze nedotkla, ale máma i přesto uvažuje o odchodu do Česka. Osobně bychom byli spokojenější i já s bráchou, kdyby to tak vyřešila,“ připouští Pavliuk. S podobným řešením ale nespěchá. „V současné chvíli ještě nechce opouštět svůj domov, ale jestli na to dojde, tak se sbalí a přijede za mnou. Zároveň jsem proto neskutečně vděčný za možnost studovat tady, na území České republiky,“ pokračuje Pavliuk. Kvůli ruské agresi k aktivním zálohám: zájem na jihu Moravy je desetinásobný Svoji další budoucnost vidí právě v tuzemsku. Je spojená s povoláním barmana, zvláště s barmanskými show, kterým se věnuje poslední tři roky. V takzvaném flair bartendingu nepřipravuje pouze chutný nápoj, ale prokazuje i své žonglérské dovednosti. „Jak jsem o tom poprvé uslyšel, řekl jsem si, že to je šílenství, které mi vyhovuje. Mým cílem jsou soutěže a touha poměřit své zkušenosti s ostatními. Přelomovým zážitkem pro mě byla show v Bratislavě, kde jsem stál na jednom pódiu s jedněmi z nejlepších ve světě,“ bilancuje Ukrajinec. Těsně před začátkem pandemie se zúčastnil také soutěže v brněnském Cabaret des Peches, kde měřil síly se čtyřiceti účastníky z celého světa v největší tuzemské flairové soutěži za posledních devět let. „Porotu tvořili odborníci z Anglie a zároveň jedni z nejlepších flairbartenders staré školy. Nemůžu popsat ten pocit, když k vám přijde profesionál a pozdraví vás jako první, nebo když se na vás dívají jedni z nejlepších na světě a vidíte jim v očích respekt. Jsou rádi, že vidí někoho, kdo je zapálený pro flair a jde si za svým,“ přibližuje Pavliuk. Ukrajinec míří místo do práce na frontu, vyškovská firma pomůže jeho rodině Skončit s tím ani po škole rozhodně nehodlá. „Své zkušenosti získávám v jednom z nejlepších brněnských barů Jekyll&Hyde. Cítím se tam jako doma se svojí rodinou,“ dodává Pavliuk, který ve Slavkově vystudoval obor kuchař-číšník. KDO JE OLEKSANDR PAVLIUK



- Ve Slavkově u Brna studoval přes tři roky.



- Pochází z Chustu v Zakarpatské oblasti.



- Na Ukrajině zůstává jeho matka.



- Prosazuje se v lair bartendingu.