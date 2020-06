Po šesti letech se lidé na Vyškovsku na podzim znovu vydají do volebních místností k senátním volbám. Osmapadesátiletý Ivo Bárek už potřetí obhajuje mandát. Dle dosavadních informací ho vyzve bývalý poslanec Jaroslav Klaška, ředitel kyjovské nemocnice Lubomír Wenzl, lékař Karel Zitterbart a vyškovský zastupitel Libor Bláha.

Zájem o hlasování je však dlouhodobě slabý. Podle údajů Českého statistického úřadu byla před šesti lety na Vyškovsku účast ve druhém kole pouze lehce nad osmnácti procenty. „Abych byl upřímný, tak jsem se těch voleb také nezúčastnil. Volím jinak pravidelně, ale u Senátu mi k tomu zkrátka chybí větší motivace,“ komentoval například Pavel Plašil.

Politolog Miloš Gregor potvrdil, že lidé senátní volby nevnímají jako důležité. „A právě toto je největší výzvou pro kandidáty. Ti se s tím často popasovávají tak, že v kampani slibují věci spojené s daným regionem, byť Senát nemá reprezentovat regionální zájmy,“ řekl Gregor.

Dlouhodobé angažmá v politice a spjatost s volebním obvodem dává podle něj Ivu Bárkovi dobrou pozici. „Na druhou stranu jeho sociální demokracie od minulých voleb před šesti lety výrazně oslabila a voliči se častěji poohlíží po dalších alternativách. Je tedy možné, že i ti, kteří v minulosti Bárka volili, odevzdají letos svůj hlas jinému kandidátovi,“ uvažoval Gregor.

Zatímco hnutí ANO vsadilo na Lubomíra Wenzla, Jaroslava Klašku podporují kromě lidovců i občanští demokraté nebo TOP 09. „Z minulých let víme, že kandidáti ANO nebývají v senátních volbách příliš úspěšní. Často se dokáží dostat to druhého kola, ale jelikož pro řadu voličů je politika ANO nepřijatelná, tak v druhém kole většinou vítězí protikandidát. Proto největší výzvou pro kandidáty může být dostat se do druhého kola a to se spíš zadaří, pokud opoziční strany spolupracují. Podobně to platí i v případě jiných, výrazných kandidátů, jako je i Bárek,“ doplnil Gregor.

Někteří dlouholetí uchazeči letos do voleb nenastoupili. Týká se to především komunisty Zdeňka Koudelky z Bučovic, který kandidoval ve třech posledních volbách do Senátu, aniž by postoupil do druhého kola. „S existencí Senátu mnozí naši členové a sympatizanti nesouhlasí. Nebudeme stavět vlastního kandidáta. O podpoře jiného jsme zatím nerozhodli, ale může stát, že neudělíme naši podporu žádnému,“ komentoval předseda vyškovských komunistů Filip Zachariáš.