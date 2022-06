Hasičská technika i pandur. Den prevence ve Vyškově lákal hlavně děti, podívejte

Pod falešnými informacemi je podepsaná žena, je ale možné, že její jméno je také smyšlené. Redakci na to upozornila Eva Krhánková, která nové hnutí mediálně zastupuje. „Skutečně se jedná o podvrh, nikdo z nás žádnou Lindu Chovancovou nezná. Jedná se o falešnou tiskovou zprávu s cílem poškodit nezávislé hnutí VY.“ potvrdila Krhánková.

Autorka sdělení hned v úvodu prohlašovala, že jedná z pověření bývalého starosty Karla Goldemunda, na kterého dokonce zanechala telefonní číslo. „To ale nebyla pravda, překvapilo mě to,“ divil se Goldemund, který nové hnutí do nadcházejících komunálních voleb ve Vyškově povede.

O vyškovském hnutí VY někdo šířil falešnou tiskovou zprávuZdroj: Deník

Žena navíc psala, že je v případně dalších dotazů k dispozici, ale nadále už nereagovala. Na danou osobu ani jiný kontakt, než tento email není. O koho tedy ve skutečnosti jde, lze jen těžko říct.

Text zkomolil i tak základní věci jako samotný název uskupení. „Je tam prezentované jako subjekt "DYCKY VY", což je zavádějící. Správně je politické sdružení "VY – nezávislé hnutí". Spojení dyckyVY, které píšeme vždy dohromady, využíváme pouze pro doménu dyckyVY.cz, stejně třeba jako třeba doménu volteVY.cz,“ zdůraznil Karel Goldemund.

FALEŠNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA



Týkala se politického uskupení "VY – nezávislé hnutí".



Údajnou autorku nikdo spojený s uskupením nezná.



Obsahovalo zavádějící formulace i citace kandidátů.



Zkomolila i název hnutí.

Lidé přicházejí s různými formami dezinformací do styku častěji nejen v souvislosti s volbami, potvrzují to také odborné studie. „Mají obavy z toho, že nedokážou sami rozeznat, co je pravdivá a co nepravdivá informace,“ prohlásila třeba Hana Friedlaenderová z výzkumné agentury Nielsen Admosphere.

Jedna z citací v podvodném sdělení se týkala kandidáta Břetislava Usnula, kde údajně zmínil, že KDU-ČSL opustil, když v ní tentokrát nedostal místo na kandidátce. „Určitě bych ale na žádnou takovou nabídku v současnosti od KDU-ČSL nekývl. O tom, že nebudu za lidovce kandidovat, jsem věděl již delší dobu, a když přišla nabídka spolupráce s Karlem, bylo moje rozhodnutí jasné,“ komentoval Břetislav Usnul.

Komunální volby letos připadají na třiadvacátého až čtyřiadvacátého září. „Doufám, že se volební kampaň ve Vyškově povede čestně a v duchu fair play jako souboj idejí, kandidátek a programů,“ uzavřel Karel Goldemund.