Po více než pěti letech by se však dostupnost dětem a jejich rodičům měla zlepšit tak, aby k doktorovi nemuseli dojíždět. „Jsme v jednání s jedním zájemcem o ordinaci a v následujících týdnech se chceme dohodnout na požadavcích ze strany pediatra,“ informoval starosta Petr Hasil. Volné prostory pro dětského lékaře jsou ve zdravotním středisku, kde má město šestinový podíl. Potřebují ale kompletní rekonstrukci. „Jsme ochotní prostory zrekonstruovat a zájemci je poskytnout. Zatím jsme v jednáních na začátku,“ přiblížil starosta.

V podobné situaci byli, a zatím stále jsou, obyvatelé dvoutisícového Moravského Písku na pomezí hodonínského a uherskohradišťského okresu. Tady místním začaly problémy také v roce 2018, kdy zdejší dentistka odešla do penze. Vedení obce se sice podařilo sehnat do nově opraveného zdravotního střediska mladou zubařku, jenže ta začátkem letošního roku oznámila ukončení provozu ordinace ke konci března. „Naposled se tady kvůli novým registracím tvořily fronty, takže stoprocentně by bylo potřeba sehnat náhradu. Už teď musí řada místních jezdit k zubaři do Veselí, Bzence nebo dokonce až do Hodonína, kam je ale velice těžké se dostat, zejména pokud jde o starší lidi bez vlastního auta,“ řekl nedávno Deníku nedaleko tehdy ještě dosluhující zubní ordinace Jiří Nejezchleb.

Od té doby také v Moravském Písku usilují o náhradu. Jenže zatím skoro marně. „Ze začátku nám na obec volalo kvůli zubaři denně i deset lidí. Také teď ještě občas zavolají, ale co jim můžeme poradit, když zubaře nemáme? I když se opravdu hodně snažíme a držíme ordinaci, nabízíme dobré podmínky, pojišťovna i obec by dala i příspěvek. Přitom k nám k zubařce jezdili i lidé ze širokého okolí, z okruhu dvaceti až třiceti kilometrů,“ řekla starostka Moravského Písku Hana Habartová s tím, že zatím vedli jednání jen s jednou dentistkou, která ale nakonec změnila plány a ve zdejším zdravotním středisku nezakotvila.

Přitom zmiňovaný příspěvek od pojišťovny, například té největší v Česku, se může vyšplhat do statisícových částek. Jak přiblížila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Jana Sixtová, pokud se lékař v odbornostech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a stomatologie rozhodne otevřít nové plnohodnotné pracoviště v jedné z preferovaných oblastí, obdrží bonifikaci ve výši osm set tisíc korun, respektive pět set tisíc korun v případě stomatologů. Tato částka se pak násobí podílem jejich pojištěnců v okrese. „Celková výše bonusu ale bude velmi pravděpodobně ještě vyšší. Systém nad rámec výše zmíněného zohledňuje například i počet klientů VZP, který lékař zaregistruje, rozšíření ordinačních hodin, aby stihl zajistit péči vyššímu počtu pacientů a podobně. V případě praktických lékařů či pediatrů pak celková suma bonusu může přesáhnout i milion korun,“ upozornila mluvčí pojišťovny.

Mezi oblastmi na jižní Moravě, kde ordinace chybějí nejvíce, patří u stomatologů Židlochovicko, u lékařů pro děti a dorost jsou to pak oblasti severně od Brna: Tišnovsko, Blanensko a Kuřimsko. Na jihu kraje potom Znojemsko, Moravskokrumlovsko, Mikulovsko, Kyjovsko, Hodonínsko a Veselsko.