Intenzivní provoz v centru trápí mnohé místní. Souvisí s ním také intenzivní nákladní doprava. „O obchvatu Bučovic se přitom mluví už dvacet až třicet let. Až to uvidím, tak uvěřím,“ komentovala třeba jedna z místních Dana Vysloužilová.

S ohledem na letošní pozdější nástup vegetačního období výzkumníci dobu sledování oproti plánu prodloužili o další měsíc. „Vše zapracováváme do ucelené dokumentace. Dopady stavby na životní prostředí ale ještě posoudí na krajském úřadě. Výsledky nemůžeme předjímat,“ zdůraznila Trubelíková.

„Prověřili jsme, že trasa neprotíná území významné pro migraci zvířat. Týká se to i dálkových migračních koridorů, které využívají velcí savci. V lokalitě jsme nezaznamenali žádný zvláště chráněný či ohrožený druh rostlin,“ potvrdila ve středu mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Žádné negativní dopady na ohrožené druhy rostlin a zvířat nenašli průzkumníci na trase budoucího obchvatu Bučovic na Vyškovsku. Podle silničářů to vyplývá z čerstvě ukončeného biologického průzkumu, vytouženou úlevu pro obyvatele a řidiče na přetížené silnici I/50 tak neohrožuje.

