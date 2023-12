„Myslím si, že aut tu jezdí víc, než uvádějí statistiky. V noci projíždějí hlavně kamiony a to je něco. Doma kvůli tomu máme zemětřesení. Na silnici jsou vyjeté koleje, provoz v centru města je naprosto extrémní. Dlouhá léta se tu mluví o obchvatu. Dnes v Bučovicích zasedá na výjezdu vláda, tak snad se to tam bude probírat. Zatím se ještě nezačaly vykupovat pozemky. Doufám, že do toho nevstoupí nějací aktivisté a tento záměr se povede. Pro klidné bydlení v našem městě je to alfa a omega,“ řekla ve středu odpoledne Deníku Rovnost žena.

Podobně to vnímá i Libor Procházka, který žije v bučovické části Kloboučky. S manželkou jezdí po rušném tahu mezi Brnem a Uherských Hradištěm na nákupy a za vnoučaty. Za volantem musí být pořádně ve střehu. Zmíněná silnice je kvůli hustému provozu totiž vyhlášená velkým počtem nehod a právě před Bučovicemi také dlouhými kolonami.

„Kolony se kolikrát táhnou hodně daleko od města oběma směry, a když to jde, objíždíme je přes Marefy a pak kolem nádraží. Do žádné nehody jsme se zatím nepřipletli. O obchvatu Bučovic se mluví minimálně dvacet třicet let. Možná ještě déle. Za mě je na místě a věřím, že dopravě v centru města uleví,“ dodal bučovický důchodce.