Pro jídlo za rozumnou cenu míří zákazníci také za restaurací Rugby na Purkyňově ulici. V letních měsících tam mají k dispozici zahrádku s dalšími osmačtyřiceti místy k sezení. Zájemci tady mají bohatý výběr jídel ze stálého jídelního lísku, ale i denní menu, které se obvykle skládá z pěti druhů jídel.

Za denní menu tady zaplatí v některých případech pouze 139 korun. Koupí si za ně třeba selskou polévku s těstovinami doplněnou o smažený květák s vařenými bramborami a tatarkou.

Pivnice Slavkovského pivovaru se nachází v klidné části Slavkova u Brna na místě bývalého Panského pivovaru. Kuchyně provozovatelé zaměřují převážně na jednoduché a kvalitní pokrmy hodící se do pivovarského prostředí. Za příznivého počasí doplňují nabídku venkovní udírnou a grilem. Za sto padesát korun si tu zákazníci pochutnají mimo jiné i na hrachové polévce a smažených žampionech s brambory a tatarskou omáčkou.

S tlakem ohledně cen se vypořádávají restaurace po celém regionu. „Navýšení cen jídel jde ruku v ruce se zvyšováním vstupních nákladů,“ vysvětloval princip před časem za Slavkovský pivovar Zdeněk Vlček.

Někteří lidé už na jídlo v restauracích obecně zanevřeli. „Přestal jsem chodit do restaurací kvůli covidu a už to tak zůstalo,“ potvrdil na dotaz Deníku třeba Vyškovan Milan Provazník.

Vysoké ceny nemusejí znamenat kvalitu

Podle hlavního ekonoma jihomoravské investiční společnosti Cyrrus Petra Pelce je levnější jídlo v restauracích vždy ústupkem na jedné ze dvou stran. „Buďto je to za cenu marže restauratéra, nebo na úkor kvality,“ vysvětlil. Pokud restauratéři sníží kvalitu, aby nalákali na levnější jídla více zákazníků, je podle Pelce jen otázkou času, než vyvstane nějaký problém, třeba i s hygienou. „To riziko pak není adekvátní k tomu, aby ušetřili třeba dvacet korun na meníčku,“ uvažoval ekonom.

Když restauratéři naopak sníží svoji marži z prodaných jídel, můžou nabídnout za přijatelnou cenu i kvalitní pokrmy. Vysoké ceny však podle Pelce nemusí znamenat špičkovou či vůbec vyšší kvalitu. „Většinou vyhledávají dražší restaurace zákazníci, kteří chtějí mít soukromí a nechtějí být v přeplněném podniku. Na to některé restaurace sází,“ popsal ekonom. V tomto případě bývá marže restauratéra neúměrně vysoká. Kvalita jídla přitom nemusí být o poznání vyšší, nicméně daná restaurace má pozlátko luxusu.

Spotřebitelským trendem v České republice je snaha na jídle ušetřit. „U nás je honba za levným jídlem, což je trochu škoda. Restauratéři pak sází na to, že co je levné, to je v kurzu,“ podotknul Pelc. Razantní zdražování ekonom neočekává. „Už jsme za stropem zvyšování cen energií a inflace by měla v příštím roce klesat. Meníčka za dvě stovky nás asi čekají, ale ne všude. V řadě restaurací to bude třeba i o třetinu levnější,“ dodal Pelc.

OBĚDOVÁ MENU NA VYŠKOVSKU:

Radegastovna Pirát (Vyškov): polední menu od 149 do 169 korun

Restaurace Rugby (Vyškov): polední menu od 139 do 179 korun

Acapulco restaurant (Vyškov): polední menu od 149 do 159 korun

Slavkovská pivnice (Slavkov u Brna): od 150 korun

Restaurace Wings (Slavkov u Brna): polední menu 160 korun

Restaurace Litovel (Bučovice): polední menu od 135 korun

Restaurace Sole (Bučovice): polední menu od 139 do 149 korun