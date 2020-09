V dnešním Vyškovském deníku přinášíme rozhovory se třemi z nich, za týden bude následovat další dvojice.

V Senátu mám jasné výsledky, říká Bárek

Senátor Ivo Bárek obhajuje mandát jako kandidát sociální demokracie už potřetí.

1. Proč jste se rozhodl kandidovat?

Mám co nabídnout. Pracuji pro lidi bez ohledu na jejich politickou příslušnost, snažím se pomáhat a mám za dobu svého působení v Senátu jasné výsledky. Viditelné i ty drobné, mezilidské, které často hřejí ještě víc. Prostě, chci být nadále užitečný. Upřímně – mám zkušenosti, vybudoval jsem si i osobní kontakty napříč celým politickým spektrem, centrálními úřady a dalšími institucemi, takže vím, kam se v případě nutnosti obrátit, aniž bych bloudil a ztrácel cenný čas. A to rozhoduje, zvláště v dnešní době.

2. Co považujete za nejpalčivější problém Vyškovska a jak ho chcete pomoci řešit?

Před minulými volbami bych věděl jednoznačně, bylo to budování mnohých kanalizací a vodovodů v řadě obcí okresu. V tom jsme udělali kus dobré práce. A je třeba v tom pokračovat. Teď vidím jako velký celospolečenský problém stárnutí populace a považuji za velmi potřebné udělat vše pro další rozvoj a dostupnost sociálních služeb a zdravotnictví. Hodně jezdím po D1, vůbec se mi nelíbí, jak často stojím v kolonách mezi Vyškovem a Brnem. Budu podporovat zrychlení plánovaného rozšíření D1 o jeden pruh a také modernizaci železnice. Nutná je podpora kvalitního školství, zvláště toho odborného. Chci pomoci dořešit areál pivovaru Vyškov.

3. V jakém výboru horní komory byste chtěl působit a proč?

Mám dlouhodobé zkušenosti z oblastí týkajících se životního prostředí, podpory rozvoje obcí a měst a také trhu práce jako celku. Rád je opět zúročím ve Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

4. Jak hodláte skloubit práci v Senátu s vašimi dalšími aktivitami a rodinou?

Vykonávám jen jedinou práci, a to senátora. A rodina je to nejcennější co mám. Manželka Lenka je mojí oporou. S našimi vnoučaty Dominikem, Sofinkou a Kristiánkem je nám vždy báječně. Určitě najdu způsob, jak rodinu i Senát co nejlépe skloubit. Ostatně, už v tom mám dost zkušeností.

5. Máte nějaké životní krédo?

Chovej se k lidem tak, jak bys chtěl, aby se k tobě chovali oni. Život není černobílý.

Wenzl: Nechci jen látat lokální díry



Ředitel kyjovské nemocnice Lubomír Wenzl jde do voleb za hnutí ANO, jehož krajské organizaci od července také předsedá.



1. Proč jste se rozhodl kandidovat?

Jako ředitel krajské nemocnice usiluji o to, aby kvalitní lékařská péče byla dostupná pro všechny. Narážíme přitom na různé překážky, třeba v podobě úhradové vyhlášky či nedostatku zaměstnanců. V nemocnici se nám daří personální i finanční situaci meziročně zlepšovat. Nechci ale jen látat lokální díry, prostřednictvím Senátu mohu hledat systematické řešení optimalizace zdravotnického systému.



2. Co považujete za nejpalčivější problém Vyškovska a jak ho chcete pomoci řešit?

Problém Vyškovska je současně problémem celého kraje. Jižní Morava, a tedy i náš region, je ve srovnání s ostatními kraji silně podfinancována, a to dokonce o více než miliardu korun ročně. Většina z nás si dokáže představit, co se za tyto peníze dá pořídit. Vedle kvalitnějšího zdravotnictví taky moderní školství, lepší silnice nebo propracovaný systém sociálních služeb. Jako senátor chci prosadit, aby v rámci rozpočtového určení daní Jihomoravský kraj přestal být otloukánkem.



3. V jakém výboru horní komory byste chtěl působit a proč?

Část svého života jsem zasvětil zdravotnictví. Absolvuji mnohdy tvrdá vy jednávání s pojišťovnami, znám požadavky odborů, v nemocnici řeším provozní potíže i individuální problémy personálu. Své zkušenosti bych proto, v případě, že mne lidé z Vyškovska a Brněnska dají důvěru, rád zúročil ve Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku.



4. Jak hodláte skloubit práci v Senátu s vašimi dalšími aktivitami a rodinou?

Jsem ředitel krajské nemocnice a v této pozici chci pokračovat i v případě mého zvolení. V Senátu chci otevírat bolavá témata českého zdravotnictví. K tomu, abych k aktuálním problémům přikládal i relevantní návrhy řešení, musím být součástí praxe. Naložil bych si tím na záda sice pořádnou dávku povinností, nicméně časově se to zvládnout dá, zvláště když Vás žena i zbytek rodiny podporují.



5. Máte nějaké životní krédo?

Řiď se zdravým selským rozumem, současně se ale neboj inspirovat dobrými nápady lidí kolem sebe.

Zitterbart: Chci dostupnější zdravotní péči

Karel Zitterbart kandiduje za hnutí Starostové a nezávislí. Pracuje jako lékař.

1. Proč jste se rozhodl kandidovat?

Chci věci pozitivně ovlivnit k lepšímu. Jsem dětský lékař s dlouholetou praxí na onkologii a vím, jaký je běžný život i těch nejohroženějších. Kandiduji s programem dostupné zdravotní péče, férových sociálních služeb a zdravé krajiny. Navrhuji chytrá legislativní řešení, která posílí roli obcí a krajů v zajištění zdravotních služeb. Chci přispět k lepší a důslednější ochraně přírody, aby děti po nás převzaly krajinu v lepší kondici. Z pozice senátora budu hájit kroky, které povedou k respektu k přírodě, tedy transparentní, ale férovou účast veřejnosti při ochraně krajiny, např. při projednávání studií o dopadech staveb na životní prostředí.

2. Co považujete za nejpalčivější problém Vyškovska a jak ho chcete pomoci řešit?

Chci zlepšit dostupnost zdravotní péče a sociálních služeb na Vyškovsku. Je a bude to stále větší problém. Klíčová je otázka praktických lékařů, stárnou a mladé na vesnici nic netáhne. Není možné, aby se vedení obcí, krajů a pojišťoven vymlouvaly jeden na druhého. Mám legislativní řešení posilující roli starostů a hejtmanů v zajištění této péče. Chci podpořit také vznik center porodní asistence a rozvoj paliativní péče na Vyškovsku. Nové kulturní centrum Vyškova, problematika pivovaru, nádraží, silnice nižších tříd a dálnice – ano, všechny nás to trápí a přiložím rád ruku k dílu. Přiznejme si však, že v těchto otázkách jakýkoliv senátor není klíčový a dané problémy již mají nastíněná a běžící řešení.

3. V jakém výboru horní komory byste chtěl působit a proč?

Ve Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, znám detailně problémy našeho zdravotnictví a vím, jak je řešit.

4. Jak hodláte skloubit práci v Senátu s vašimi dalšími aktivitami a rodinou?

Prioritou volného času zůstane rodina. Na koníčky možná bude o ždibec méně času. Jsem „kočičí“ člověk, moje smečka ušatých Cornish rexů na mém případném zvolení bita rozhodně nebude .

5. Máte nějaké životní krédo?

„Správná diagnóza, moudré řešení, obecný prospěch“.