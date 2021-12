Podle jeho kolegy Roberta Václavíka se z původní podoby barokní zahrady zachovalo jen málo. Využití celého prostoru se výrazně změnilo. „Jsou tady části hospodářského zázemí, které jsou dnes částečně využité jako zoologická zahrada. Tu ale dnes můžeme vnímat jako doplněk barokního vnímání zahrady, která obsahovala nějakou formu provozu zvěřince, třeba v podobě bažantnice nebo ptáčnice. Zoo je zajímavě řešená a hojně navštěvovaná,“ ocenil Václavík.

Zmínil také provoz koníren, které byly sice historicky v jiné poloze, i v nové si však dokáže představit jejich další rozvoj v návaznosti na zahradu. „Ta v minulosti obsahovala i reprezentativnější druhy rostlin jako tulipány nebo pomerančovníky. Součástí areálu byl také skleník, který sloužil především k zazimování exotičtějších druhů. Dnes samozřejmě chybí podobně jako většina staveb a prvků,“ pokračoval architekt Václavík.

V návrhu obnovy vyzdvihl linii vodního příkopu, protože vodní prvky k zámeckým zahradám neodmyslitelně patří. Konkrétně ve Vyškově to byl především dnes už zaniklý rybník a kašna, jejíž původní poloha ale v současnosti není jistá. Vodní příkop by tvořil určitou bariéru mezi promenádou a prostorem navráceným pro práci s koňmi v návaznosti na současné stáje.

Návrh dále obsahuje mimo jiné i vysoké stříhané stěny nebo dříve běžné altánky pro odpočinek návštěvníků. „Výběr dřevin zahrnuje exotičtější druhy jako moruše, jeřabiny nebo mišpule, ale i klasické ovocné stromy jako třešně a švestky. Potřebná je také zahradnická část, kterou jsme umístili do prostoru dříve plnícího tuto funkci. Zahradnictví by mělo být otevřené s možností nahlédnutí na péči o rostliny podobně, jak to funguje třeba v Kroměříži,“ vyjmenoval brněnský architekt.

Vyzdvihl také cíl, aby bariéra mezi zahradou a městem byla co možná nejmenší. Zároveň řešil otázku, jestli má zámecká zahrada ve Vyškově co nabídnout navíc v konkurenci mimo jiné i právě Kroměříže. Její unikátnost ale nalezl v sousedství jak s koňmi, tak se zoologickou zahradou. Koncept zahrady je součástí širší vize obnovy vyškovského zámku a areálu, který s tím souvisí. I podle zástupců radnice se ale stále jedná o běh na dlouhou trať.