OBRAZEM: Historická výstava lidem radí, jak prožít šťastný život jako v secesi

Vyškov – Předat zaručeně osvědčené, často humorné sto let staré rady, jak vytvořit fungující a vkusně zařízenou domácnost. I to si vzali za cíl autoři výstavy Šťastný život v secesi. Návštěvníci se na ní například dozvědí, co byl podle lidí žijících v období mezi lety 1895 a 1915, kdy se schylovalo k zániku Rakouska-Uherska, nejúčinnější trest pro děti. Načerpat inspiraci můžou zájemci v Muzeu Vyškovska do druhého ledna.

Jak vypadaly domácnosti v období před vznikem samostatného Československa si můžou prohlédnout návštěvníci Muzea Vyškovska. Z výstavy si odnesou například i rady, jak prožít spokojený život.

Obdivovat můžou třeba i domácnost zařízenou v secesním stylu. „Nacházejí se v ní dva krásně prostřené stoly s kredencí. Zajímavý je mlýnek na mák a váhy, které máme i my doma po prababičce," uvedla zaměstnankyně muzea Ivana Fleková. Nechybí salón, v němž se lidé scházeli na kávu nebo čaj, dětský pokoj plný hraček nebo ložnice s ručně vyšívaným povlečením, nočním prádlem a knihou domácího lékaře.

