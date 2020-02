„Pochod se jmenuje podle tří hlavních protagonistů našeho klubu. Já jsem Dlouhý, Široký je Čestmír Horáček a na Jiřího Adámka zůstal Bystrozraký," objasňuje název třetí z trojice František Plšek. V nohách má tato parta stovky a stovky kilometrů. Zažili pochody dlouhé až sto sedmdesát kilometrů.

Dnes mají účastnici na výběr hned z několika variant. Dvě nejkratší trasy se vinou pět a deset kilometrů a jsou tak vhodné i pro děti a účastníky, kteří upřednostňují rekreační chůzi. Zkušenější turisté zvolí některou z delších tras, jednadvacet či třiatřicet kilometrů. Největší výzvou je pak padesátka pro opravdové fajnšmekry A jak dlouho taková procházka trvá? „Vycházelo se o půl sedmé a myslím si, že kolem třetí hodiny odpoledne už se někteří vrátí," odhaduje předseda klubu Jaroslav Mlejnek.

Pučící zlatý déšť

Nejkratší dráha vede od Domu dětí a mládeže Bučovice až k černčínské hájence s zpátky. Skupinka lidí sleduje modrou turistickou značku, která je zavede k polovině cesty. Tento milník si účastníci nechávají potvrdit razítkem. Po cestě si nelze nevšimnout prvních znaků jara - pučící zlatý déšť. Odměnou za překonané kilometry a ošlehání studeným větrem jsou špekáčky vlastnoručně opečené nad plamenem. V tu chvíli už je z poloviny vyhráno a je čas se vrátit. V cíli už na finalisty čeká horký čaj a občerstvení. Celkově se pochodů zúčastnilo přibližně dvě stě padesát lidí.

Turistika má v Bučovicích dlouholetou historií. Klub českých turistů zde začal působit v roce 1933. „Už počátkem století tu ale fungoval klub KT Noha, který organizoval výlety i do zahraničí, například do Jugoslávie," vysvětluje Mlejnek. Klub českých turistů zanikl v roce 1948, kdy ho vystřídal Skaut, který ale také zanikl o dvacet let později. „Po pěti letech jsme založili odbor turistiky a tak fungujeme i nadále, i když se v devadesátém opět vrátil název Klub českých turistů," dodává Mlejnek. K používání historického názvu KT Noha se klub uchýlil v roce 2003. O činnosti původního klubu se zájemci mohou dočíst v kronice uložené v muzeu.