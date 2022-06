Podle mluvčí tamní radnice Veroniky Slámové jsou přesto obavy, že nebude možné zesnulé na hřbitově pochovat, zbytečné. „Rozhodně to nefunguje tak, že by k tomu nebyl prostor. Většina rodin u nás má hrobky, ve kterých jsou dlouhodobě předplacená místa. Je to obvyklé u lidí, kteří mají k našemu městu vazbu,“ vysvětlovala Slámová. Například u nově příchozích rodin však může být situace komplikovanější. Za posledních deset let ve městě přibylo tisíc lidí.