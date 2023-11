Cyklostezka, kavárna, osvětlení, nové hřiště, kluziště, nové kroužky pro děti, více promítání v kině. Tyto a řada dalších požadavků zaznívaly v dotazníku, který obyvatelé Bučovic během léta vyplňovali jakou součást projektu Family Friendly Community.

Bučovický městský úřad. | Foto: Město Bučovice

V tuto chvíli je již vyhodnocený a už v úterý sedmého listopadu od sedmnácti hodin bude v Obřadní síni Městského úřadu Bučovice hlasování, na kterém se místní sejdou.

„Přijďte s námi dokončit, co jsme spolu začali. Společně ze všech tipů vybereme několik, které se po schválení zastupitelstvem v našem městě v následujících třech letech zrealizují. Přijďte využít tuto skvělou možnost přímo ovlivnit, co se v Bučovicích změní k lepšímu,“ vyzvala bučovická radní Denisa Raková Novotná.

Možnost k zapojení do hlasování mají i zájemci, kteří se nezapojili do dotazníkového šetření. Setkání navazuje na průzkum "Co nám chybí v Bučovicích?".

Zdroj: Deník/Tomáš Valaškovčák