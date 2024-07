Před rozvinutým transparentem Děkujeme, že jste vyslyšeli iniciativu Živý les pro živý region, tak spolu s kolegyněmi z petičního výboru věnovaly politikům a ředitelům čerstvý chleba, Knihy o pečení chleba ze Ždánického lesa od známé pekařky Ivy Trhoňové z blízké obce Mouchnice. K tomu dostali i pamětní listy od výtvarnice Kateřiny Audové, která také bydlí na úpatí Ždánického lesa.

Ministr zemědělství Marek Výborný uvedl, že Ždánický les je jeden z nejcennějších komplexů listnatého lesa v České republice.

„Deset procent území bude mít stupeň ochrany v rámci maloplošných chráněných území, případně bezzásahových zón, tam počítáme s nějakými 380 hektary. Lokace se bude upřesňovat do konce letošního roku. Ve zbývající části bude stanoven lesnický management tak, abychom respektovali to, co jsme si s Lesy ČR vytkli do dlouhodobé strategie. To je hospodaření přírodě blízkým způsobem, který bude respektovat trvalou udržitelnost našich lesů,“ prohlásil ministr Výborný.

close info Zdroj: Deník/Petr Turek zoom_in Podpis memoranda o zlepšení péče a ochrany Ždánického lesa, pod jeho nejvyšším bodem, U Slepice.

Naopak nepočítá s vyhlášením vyššího stupně ochrany, například v podobě chráněné krajinné oblasti.

Memorandum se týká celkově zhruba deseti tisíc hektarů lesa a jeho obsah se má propsat do nového lesního hospodářského plánu, který se má připravovat v příštím roce a platit má od roku 2026. Zmiňovaná ochrana deseti procent tohoto území má být buď zákonná nebo smluvní.

Ministr životního prostředí Petr Hladík sdělil, že memorandum obsahuje i ustanovení o tom, že maximální mýtní těžba bude 0,05 hektaru

„To je opravdu velmi málo. Respektive obnovní těžby nepřesáhnou 0,25 až třetinu hektaru, a to kvůli tomu, že se nám mění klima a musíme přicházet s jinými postupy v lesnictví, než které byly běžné a známé třeba v minulém století,“ uvedl šéf rezortu životního prostředí Hladík.

Pro srovnání, plocha fotbalového hřiště pro mezistátní zápasy se uvádí kolem dvou třetin hektaru. Obnovní těžba se tak má na základě memoranda zmenšit maximálně na polovinu hrací plochy.

Dalším signatářem memoranda byl jihomoravský hejtman Jan Grolich. „Díky těmto krokům předáme budoucím generacím stromy staré sto, sto padesát let, a ne dvacet, čtyřicet let,“ podotkl hejtman.

Na něj navázal Dalibor Šafařík coby generální ředitel Lesů ČR, které porosty ve Ždánickém lese spravují. Podle jeho slov je ve Ždánickém lese cílem vyvážené hospodaření.

„Tedy snoubit šetrné lesní hospodaření s podporou biodiverzity a ochranou přírody a promyšlenými zásahy vytvořit bohatou prostorovou a druhovou strukturu lesa zajišťující vyváženost všech jeho funkcí. Obdobně postupují i kolegové v Bavorsku a dalších evropských zemích,“ uvedl v tiskové zprávě Šafařík.

Iniciativa Živý les pro živý regionu má k memorandu s pěti podpisy značnou důvěru.

„Začnou těžit až v říjnu, takže minimálně teď je klid. Věřím tomu, že i vzhledem k množství zainteresovaných lidí už nedojde k žádným excesům typu kácení nejstarších či nejcennějších porostů. To už se asi opakovat opravdu nebude. Věřím tomu,“ podotkla členka občanské Iniciativy, která spolu s českou kanceláří organizace Greenpeace v uplynulých měsících upozorňovaly na to, že se dřevo ze stromů vykácených ve Ždánickém lese vyváží do Rakouska.

A co Chřiby?

Spolku přitom nejde jen o ochranu tamních stromů a zabránění rozsáhlejší těžby na Ždánicku a Bučovicku.

„Memorandum je úspěchem pro Ždánický les a poděkování si zaslouží všichni, kteří nás podpořili. S tím ale, že práce na této iniciativě nekončí. Nejde totiž jenom o Ždánický les, ale jde i o Chřiby, které jsou jednou tak velké a přesahují do Zlínského kraje. Je zapotřebí otevřít debatu také v Chřibech. Budeme tedy pokračovat,“ dodala Veverková.