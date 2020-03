Kuchař Milan Václavík se přitom se svojí kolegyní téměř nezastaví, na ochutnávku čeká dlouhá fronta odvážlivců. Chystá pro ně na papírové tácky další a další porce cvrčků na česneku a červů s čili. „Konzumace hmyzu je spíše zážitek a možnost ochutnat něco netradičního. Ani v zemích Asie nebo Afriky totiž hmyz není základní složkou potravy a nikdy nebude ani u nás,“ přiznává Václavík.

Nad některými vyděšenými pohledy se přitom usmívá. „Chuť hmyzu je překvapivě normální. Někomu může připomínat oříšky, houby, nebo třeba škvarky. Proto jsou reakce lidí po ochutnání až nečekaně pozitivní,“ prozrazuje kuchař.

Jeho tvrzení si může každý zdarma ověřit. Křupaví cvrčci skutečně trochu oříšky chuťově připomínají, u lidí mají úspěch. „Taky si myslím, že cvrčci jsou lepší. Skvělá jsou také sarančata,“ přikyvuje jim Václavík.

Hmyzí kuchyně přitom není jedinou atrakcí. Mezi vystavovateli je Jiří Kopřiva, který prodává své strašilky. „Chovám je doma. Je někdy těžké je uhlídat,“ říká chlapec, když mu jeden z potencionálních zákazníků drobného tvora vrací po jeho útěku zpátky do malé krabice.

Zatímco některým jeden pokus stačí, jiní se okamžitě znovu řadí do fronty pro další porci. Zajímají se také o to, jak si pochoutky sami připravovat. Ne každý se ovšem na akci cítí spokojeně. Jednu mladou dívku musí její partner podpírat jen při pohledu na velké detailní fotografie hmyzu, které tu jsou vystavené. K improvizované kuchyňské lince, kde se starají o výdej hmyzích pochoutek, ji pak musí doslova táhnout. „Nech mě být, tohle prostě nezvládnu,“ říká mu. Ne každý na to má zkrátka žaludek.

Pro Václavíka byla cesta k hmyzí gastronomii dlouhá a víceméně šlo o souhru náhod. „Často cestuji za jídlem, a protože jsem kuchař, po návratu píšu o exotickém jídle články a přednáším o nich. Hmyz byl samozřejmě jedna z nich a jednoho dne vznikl nápad uspořádat hmyzí večer s ochutnávkou. Díky velkému zájmu jsme akce opakovali a vznikl projekt hmyzí kuchyně, kde dáváme lidem možnost ochutnat netradiční jídla jako hmyz, ale i krokodýlí maso, šneky, žáby, hadí masa, exotické ovoce,“ vyjmenovává Václavík.

Vypravují se do míst po celé republice. „Koncepty našich akcí jsou založeny jednak informativně, kde se lidé mohou dozvědět o entomofagii a mají i možnost hmyz ochutnat. O hmyzu se mluví jako o potravině budoucnosti, ale jedná se hlavně o hmyzí moučku,“ vysvětluje.

Ředitelka Zooparku Vyškov Dagmar Nepeřená vysoký zájem očekávala. „Není to jen o netradičním zážitku, ale i o možnosti dozvědět se zajímavé věci o hmyzu,“ vysvětluje.

Akce se sem vrátila po třech letech a dle zájmu tu rozhodně není naposled.