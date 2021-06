Očkovací centra na jižní Moravě: končí v Hustopečích, Boskovice zůstávají

Pouze do 28. června jsou vypsané termíny pro zájemce o očkování proti Covidu-19 ve Společenském domě v Hustopečích na Břeclavsku. To odpovídá druhé dávce 9. srpna. Pak provoz tamního očkovacího centra skončí. „Už se snižují počty lidí, kteří se hlásí. Je to přirozené. Pokud má ale někdo zájem, stále má v Hustopečích možnost se naočkovat,“ řekla starostka Hana Potměšilová.

Očkování proti covidu 19 v záložní nemocnici na BVV, Brno 11.1.2021 | Foto: Deník / Attila Racek

Zájemci se mohou registrovat například v tamní nemocnici, u praktického lékaře nebo v dalších větších centrech. Změny se na jižní Moravě ale týkají i jiných míst. Ukončení očkování oznámili na začátku června také představitelé nemocnice v Boskovicích na Blanensku. Původní rozhodnutí však přehodnotili a lidé se tam mohou registrovat i nadále. Podle informací na webových stránkách zdravotnického zařízení reagovali na velký zájem ze strany obyvatel v boskovickém regionu. Jsme činorodí, říká o Nevojicích starostka Kamila Ohnoutková Přečíst článek › Nerozhodná je zatím například brněnská studentka Michaela Osvaldová. „Bojím se, jaké bude mít vakcína a látky v ní účinky z dlouhodobého hlediska,“ svěřila se Deníku Rovnost. Ve velkokapacitním očkovacím centru na brněnském výstavišti si všímají, že denně si nepřijde pro dávku vakcíny asi sedmdesát až sto lidí. „Z pěti tisíc lidí někteří nepřijdou, omluví se v průběhu dne. Počítáme s tím, že náhodou onemocní, mají teplotu,“ zmínila mluvčí bohunické nemocnice Veronika Plachá. Zdravotníci z této fakultní nemocnice mají očkování na výstavišti na starosti. Vakcíny ředí na místě Na výpadky dokáže personál reagovat. „V očkovacím centru máme farmaceuty, kteří ředí vakcíny přímo na místě. Odpoledne už vidíme, kolik lidí se dopoledne nedostavilo. Ke konci dne tak ředíme jenom přesný počet, který nám vychází. Nestane se, že by vakcína přišla vniveč,“ ujišťovala mluvčí Plachá. Boom skautingu na jihu Moravy: ve Vyškově se nastěhují do nového domu Přečíst článek › I v dalších týdnech plánují očkovat pět tisíc lidí denně. Dalších několik tisíc navíc čeká na termín. Zdravotníci ze svatoanenské nemocnice, kteří očkují v hustopečském Společenském domě a také ve svém domovském zařízení v Pekařské ulici, mají pro podobné případy mezer v pořadníku připravený seznam náhradníků. „Průměrně na první dávku nepřijde denně zhruba deset lidí, na druhou pět,“ vyčíslila za nemocnici Anna Silná. S očkováním mladších ročníků nárůst zrušených termínů nezaznamenali. MICHAL HRABAL

KAROLÍNA STÁRKOVÁ

