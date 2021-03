Podle údajů Jihomoravského kraje v tomto týdnu zahájí očkování ve svých ordinacích zhruba čtyři sta praktických lékařů. Vakcín však dostali na první dny minimum – deset na ordinaci. Jsou součástí třetího pilíře strategie kraje. Řada z nich to vnímá spíš jako druhou kolej. „Jsme připravení od podzimu. Jsme rozesetí po republice, máme vybavení, zkušenosti, evidence funguje. Čeho se obávají, rozkrádání? To vláda jedná účelově. Ze zákona je dané, že pojišťovna kontroluje každý takový výkon. Nevím, proč teď komplikujeme lidem život,“ řekl Deníku praktický lékař ordinující na Brněnsku Roman Popek.

Kritika padá i na celostátní rezervační systém zřízený ministerstvem a komplikovanou, mnohdy zdvojující se administrativu. „A distribuce vakcín? Logistika by nebyl problém. Máme tady roky specializovanou firmu, která rozváží různé očkovací látky lékařům. Denně objíždí ordinace s auty vybavenými chladicími boxy,“ dodal. Popek spočítal, že jeho celý obvod s patnácti sty pacienty by stihl v případě dostatku vakcín naočkovat za tři měsíce.

Praktici na začátku týdne společně upozornili přes PR agenturu MaVe, že pokud se pacient přihlásí do centrálního rezervačního systému, nelze už ho očkovat praktikem. „Pokud je pacient registrovaný v centrálním systému a chtěl by se jít očkovat k praktikovi, musel by nejprve zrušit rezervaci v systému, což lze učinit pouze složitým způsobem telefonicky na centrální telefonní lince rezervačního systému,“ sdělili.

Naopak pacient, který se přihlásil u praktika, může své rozhodnutí kdykoli změnit a snadno se registrovat k očkování v očkovacím centru.

V nich nyní lidé dostanou vakcínu Pfizer, u praktiků AstraZeneku.

Centra v ostrém provozu

Velkokapacitní okresní centra spustí tento týden provoz, někde alespoň zkušební, ve čtyřech jihomoravských městech. V Hodoníně už v pondělí dostalo vakcínu prvních dvaapadesát lidí. Zatím zlomek zájemců, kteří mají projít očkovacím centrem v příštích měsících, až přijdou větší dávky očkovacích látek.

Po Břeclavi, Znojmě, Kyjově a právě Hodoníně bude na řadě Blansko. Tam se stavbou očkovacího centra finišují, hotové bude příští týden. Ve Vyškově si zatím vystačí s kapacitami nemocnice, v Hustopečích nakonec očkují mobilní týmy. „Chtěli jsme mít hotovo s předstihem. Původně jsme předpokládali, že očkovací centra budou měsíc prázdná, než bude dost vakcín, ale ředitelé nemocnic rychle pochopili výhody upravených prostor a sami tam očkování stěhují už teď,“ uvedl hejtman Jan Grolich.

Podle něj největší výhoda center je, že šetří zdravotnický personál. „Jeden tým tam zvládne naočkovat mnohem víc lidí, než v nemocnici, takže pak není potřeba tolik lékařů a sester, kteří by chyběli u nemocných," zmínil. I výpadek třeba zdravotní sestry u praktického lékaře z důvodu onemocnění může zatížit provoz ordinace.

Právě Grolich se zasazoval za zapojení praktických lékařů u očkování starších osmdesáti let na venkově. Už v lednu představil v Těšanech projekt pro 160 obcí. Zapojení praktiků zbrzdily také omezené dodávky vakcín.

Očkování na jižní Moravě



Od března budou fungovat očkovací centra v Břeclavi, Hodoníně, Znojmě a Kyjově. Ve Vyškově si zatím vystačí s kapacitami nemocnice, pokud by to bylo potřeba, přestěhují se do sportovní haly tamní školy. V Blansku bude stavba očkovacího centra hotová příští týden. V Hustopečích nakonec očkují mobilní týmy.

Do očkování se podle strategie zapojilo také asi 400 praktických lékařů na jižní Moravě a další mají přibývat.



Podle představ zástupců kraje dokážou všechna zapojená zdravotnická zařízení souhrnně naočkovat až 18 tisíc lidí každý den. Za podmínky dostatku vakcín, a že nenastanou zásadní výpadky z plánovaných dodávek očkovacích látek.

Jihomoravský kraj hodlá do konce srpna naočkovat 70 procent obyvatel starších 15 let.