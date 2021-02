Hala ale v takovém případě zůstane připravená. Právě kvůli prohlídce vhodných lokalit koncem ledna navštívil Vyškov také hejtman Jan Grolich. „Poslouží však v každém případě jako záložní varianta, pokud nemocnice ve vlastních prostorách požadované množství lidí naočkovat nezvládne,“ vysvětlil Cagala.

Jednání o takových možnostech potvrdil také ředitel vyškovské nemocnice Zdeněk Horák. Konečné řešení však stále jasné není. „Příští týden nás čeká další schůzka. Zatím tedy ještě nic nekomentuji,“ reagoval ředitel Horák na dotaz Deníku.

Podle vyškovského starosty Karla Jurky je rozhodující ověření praxí. „Vše také záleží na počtu vakcín, které nakonec Jihomoravský kraj v příštích týdnech a měsících dostane,“ zdůraznil starosta.

Už dříve přitom hejtman Jan Grolich oznámil, že usiluje o to, aby velký počet návštěvníků provoz nemocnic neblokoval. „Ukazuje se, že nebudou moci zvládnout velký počet lidí ve svých prostorách. Platí to například z důvodu potřeb parkování a logistiky na místě. Proto je potřeba dostat je do očkovacích center,“ vysvětloval hejtman. Vyškov by tam byl v případě soustředění očkování v prostorách nemocnice spíše výjimkou.

Pro předpokládané očkovací centrum bude zásadní dostatečný počet pracovníků, kteří ho zajistí. S organizací a logistikou pomůžou ve Vyškově také odborníci z Vysokého učení technického a Masarykovy univerzity. K administrativě a jiné pomoci se hlásili i další dobrovolníci.

Město nabízelo zástupcům kraje více variant. „Vybrali jsme lokality s vhodným zázemím, které by mohly odbavit stovky lidí denně. Nejde jen o prostor pro očkování, ale například jsou nutné i toalety, čekárna k soustředění zájemců, místo s čekací dobou po očkování, musí jít o objekt s možností odděleného vchodu a východu, s připojením k internetu, s parkovacími kapacitami, s možností umístění velkokapacitního stanu,“ vyjmenoval starosta Jurka.