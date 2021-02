Zdravotníci pracují v prostorách chirurgie v prvním patře západního křídla. Očkovaní k nim dorazí z vyhrazeného parkoviště schodištěm, zatímco ti nepohybliví využijí výtah. „Při plném provozu počítáme s kapacitou šest set podaných vakcín denně, ale problémem je zajištění dostatku zaměstnanců. Parkoviště je aktuálně vyhrazené pro čtyřiadvacet míst, ale je možné navýšení na padesát. Mělo by to stačit, protože část klientů přijíždí autobusy,“ ujišťoval ředitel.

Očkování

* Očkovací místo zprovoznili zdravotníci od minulého týdne ve vyškovské nemocnici.

* Ředitel nemocnice počítá s postupným navyšováním dodávek vakcín.

* Narozdíl od jiných regionů očkování zatím nepřesunou do velkokapacitního centra. Hala ale zůstává připravená.

V okolí nemocnice je někdy parkování pro řidiče komplikované. „Lokalitu to může zatížit, to je logické, ale to se týká prakticky každého takového očkovacího centra. Až praxe ukáže,“ komentoval starosta Vyškova Karel Jurka.

Výhodou vakcinace v nemocnici je postupné navyšování počtu očkovaných, zásobování potřebným materiálem včetně ředění vakcín v nemocniční lékárně, ale i technické zabezpečení. „Jsou s tím spojené ekonomické úspory. Nepominutelné je také zázemí v případě závažných komplikací,“ vysvětlilo na dotaz redakce vedení nemocnice.

Nevýhodou očkovacího místa přímo v nemocnici je však omezená kapacita. „Proto jsme v případě potřeby, pokud bude dostatečný zájem o očkování, dostatek vakcín a bude to v našich možnostech, připraveni ve spolupráci s krajem na zřízení velkokapacitní očkovací centra ve sportovní hale Základní školy Purkyňova,“ dodal ředitel Horák.

Zmíněnou halu zástupci kraje kontrolovali už v lednu. „Vyškov má ale zatím dostatečné kapacity pro očkování v prostorách nemocnice. Pokud na jaře nepostačí, za několik dnů se zdravotníci přestěhují do velkokapacitního centra,“ potvrdil krajský mluvčí Michal Cagala.

Do Vyškova zamíří postupně kvůli očkování registrovaní zájemci z celého regionu včetně menších obcí. „Lidé se na nás kvůli tomu obracejí s dotazy. V případě fungování centra zajistíme odvoz těm, kteří nemají auto a zároveň nemohou cestovat autobusy,“ uvedl starosta Kozlan Karel Pospíšil.

Proces závisí na dodávkách vakcíny. „Ta přitom pouze nastimuluje protivirovou imunitu a poté z těla zmizí,“ dodala lékařka Jana Neuwirthová.