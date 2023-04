/FOTO, VIDEO/ Pobočku České pošty na Purkyňově ulici ve Vyškově čeká zrušení. Je jedinou na Vyškovsku, kterou zasáhne aktuální záměr schválený vládou, v celém kraji je takových poboček celkem třiadvacet. V lokalitě ukončí služby pro zákazníky od prvního července letošního roku. „Každá taková změna není rozhodně příjemná. Pokud však vnímám argumenty České pošty, která se potýká s dlouhodobě špatným hospodařením, chápu restrikce, ke kterým musí přistoupit,“ reagoval na situaci vyškovský místostarosta Roman Celý.

Česká pošta plánuje zrušit pobočku na Purkyňově ulici ve Vyškově. | Video: Deník/Jakub Dostál

Vyškované si dopisy pošlou i nadále ze zbývajících poboček. „Využívám hlavně poštu v Dědicích. Ta je super,“ sdělila třeba Lenka Nováková.

Ve vyškovské místní části Dědice navštěvují lidé poštu na náměstí Svobody. „Osobně jsem měl obavy, zda se to nedotkne i této pobočky. Naštěstí ne, jde o hojně využívané místo, kde je možné v klidu zaparkovat a využívají ji nejen Vyškováci. Jedna centrální pobočka by byla absolutně nedostačující,“ doplnil místostarosta.

Standardně vytížená je především pošta v centru města na Dvořákově ulici. Na Krátké ulici se pouze vydávají uložené balíkové zásilky během uvedené otevírací doby. Zájemci posílají dopisy i z místní části Rychtářov.

Podle Petra Novotného z Vyškova mohou při rušení poboček více než pošta zákazníkům chybět zákazníci poště. „Služby jako balíkovna přestávají dávat smysl, když musíte do centra, kde se navíc platí za parkování a často si musíte počkat, než se dostanete na řadu,“ uvažoval Novotný.

Mluvčí Česká pošty Václav Matyáš hájil rušení nejen ve Vyškově dlouhodobým poklesem poptávky po tradičních poštovních službách. „Za posledních pět let o ně klesl zájem na pobočkách o čtyřicet procent. A to vlivem digitalizace, díky které lze zařídit řadu služeb nikoli osobní návštěvou, ale v on-line prostředí. Český telekomunikační úřad proto reflektoval tyto změny a upravil parametry rozložení poboček ve svých normách,“ vysvětlil mluvčí.

Pověřeného zástupce generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána rušení stovek poboček v celém tuzemsku dle jeho slov mrzí. „Legislativa se změnila a my si nemůžeme dovolit luxus provozovat pošty, které nemusíme. Není to o emocích, jde o finanční realitu, se kterou se musíme vypořádat. Pokud bychom nedělali potřebná opatření, postupem času by pobočky nebyly už žádné, protože by nebyla Česká pošta,“ hájil postup Štěpán.