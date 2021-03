„Připravili jsme také například bezplatné WIFI připojení. V neposlední řadě jsme ale mysleli i na zaměstnance, kterým stavební koncept přináší velkorysé zázemí,“ sdělil mluvčí společnosti Tomáš Myler.

K dispozici je parkoviště až pro stovku vozidel včetně vyhrazených stání pro rodiny. Před vjezdem do areálu projdou řidiči závorovým systémem, majitelé elektromobilů si najdou i dobíjecí stanici. Prodejnu provozovatelé otevřou denně od sedmi do jednadvaceti hodin, v neděli pak od osmi do jednadvaceti.

Nakupující zároveň první otevírací den pomohou s dovybavením dětského hřiště na Zlaté Hoře ve Slavkově. „Z každého nákupu nad tři sta korun uskutečněného v tento den darujeme padesát korun,“ slíbil za Lidl mluvčí Myler.