Situace zlobí například Lucii Kučerovou. „Všímám si bordelu, co tam bývá. Přitom je to skvělé místo pro kola a brusle. Mému synovi se tam moc líbí, ale kazí to třeba rozbité sklenky po alkoholu, co tam po sobě nechávají puberťáci,“ kroutila hlavou Slavkovanka.