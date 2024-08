Dříve byl podle Papiernika velice silný provoz a ucpané odpočívky v pondělí, kdy řidiči vyráželi směrem k západním hranicím. „Podobně to vypadalo na konci týdne v pátek, kdy se zase všichni vraceli domů. Nyní už se dá pouze říct, že trochu slabší provoz je ve středu. Jinak jsou dálnice a odpočívky zaplněné pořád," podotkl řidič kamionu v hustopečské společnosti Moss Logistics.

V opačném směru na Brno je nyní také deset míst pro nákladní vozy, brzy přibude dalších dvaačtyřicet. „Vybrali jsme zhotovitele stavby za nabídkou cenu 342 milionů korun bez daně a s dobou výstavby 145 dní," informoval generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Předpoklad zahájení stavby je na podzim.

Navýší úroveň služeb

Kromě počtu stání pro nákladní auta se na Zeleňáku navýší úroveň služeb. „Děti a jejich rodiče využijí i dětské hřiště. Pro řidiče nákladních vozů v zadní části odpočívky, v blízkosti stání pro nákladní auta, vznikne sociální zařízení v podobě korporátních toalet se sprchami," zmínila mluvčí státních silničářů Lucie Trubelíková.

Generální ředitel Moss Logistics Petr Šťastný označil obecně situaci kolem odpočívek v České republice za naprosto tragickou. „Během let se ještě zhoršuje. Nedá se absolutně mluvit o důstojných podmínkách, profi řidiči jsou v tomto směru obětí nečinnosti státu. Proto si jako firma pronajímáme soukromé parkoviště u Plzně, kde mají naši řidiči garantované stání a můžeme jim tak ulehčit stres kolem hledání parkovacího místa," nastínil Šťastný.

Na jižní Moravě navíc situaci podle něj nepomáhá rozšiřování D1 u Brna. „Ačkoliv chápeme, že jde o stavbu důležitou, která v budoucnu snad dopravní situaci pomůže, nyní je to pro řidiče peklo," poznamenal Šťastný.

Ředitelství silnic a dálnic plánuje v celé republice postavit devětatřicet nových odpočívek, dalších osmadvacet už existujících chce rozšířit. „V příštím roce začneme rozšiřovat levou odpočívku na dálnici D1 u Vyškova. Přibude 173 nových míst pro nákladní auta," vyčíslila Trubelíková.

Odpor blízkých obcí

Hlavní problém, na který při přípravě odpočívek silničáři naráží, je ve více než devadesáti procentech případů zásadní odpor blízkých obcí. „Nechtějí, aby odpočívky byly v jejich katastru. Plány staveb nových odpočívek kritizují také někde ekologičtí aktivisté," přiblížila mluvčí silničářů.

Odpor ze strany obce zastavil i přípravu stavby nové odpočívky na D52 u pohořelické místní části Smolín. Pohořelický starosta Miroslav Novák už dříve pro Deník Rovnost uvedl, že v lokalitě chybí dostatečný zdroj pitné vody a také by byl problém s odvedením splaškových vod.

„Muselo by se dovést potrubí až do Smolína a my už nyní nemáme v tamní čistírně odpadních vod kapacitu. Nestavíme ani domky," poznamenal před časem Novák.

Šéf brněnského závodu státních silničářů David Fiala avizoval, že uvítají jakýkoliv návrh na lokalitu u D52, kde by mohla odpočívka vzniknout. „Máme vytipované nějaké lokality. K odpočívce za Rajhradem by mělo časem přibýt něco dalšího," řekl neurčitě Fiala. Jedna by mohla být u Mikulova.

Odpočívka Zeleňák na D2 u Velkých Němčic. | Video: Deník/Michal Hrabal

Na konci roku 2023 bylo podle údajů provozovatele mýtného systému v České republice evidováno 828 tisíc aut nad tři a půl tuny, z toho 650 tisíc zahraničních. Ke konci roku 2020 to bylo 564 tisíc vozů.

„Je tedy zcela evidentní, že počet aut tranzitujících přes Českou republiku se násobně zvyšuje. V České republice jsou přitom dlouhodobě naprosto nedostatečné kapacity pro zaparkování. Rychlost dobudovávání odpočívek a parkovišť a projektování nových je směšná," postěžoval si Šťastný.